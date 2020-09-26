Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Лезги газет
Лезги газет 

Порядок получения пенсий на карту в РФ изменится

Пенсионеры России теперь будут получать страховые выплаты на карту по новой схеме, сообщает сайт «www.gazeta.ru».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
Сиб.фм

Новый порядок начисления пенсий утвердили в России

Сиб.фмвчера в 06:13
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе
Lenta.ru09:40

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
116

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, главы президентской администрации Игоря Сергиенко и ещё пятерых человек, среди которых главы силовых ведомств республики.
RT на русском10:11

В Волгоградской области развернут 2 тыс. инфекционных коек

«Проработать возможность и приступить к работе по увеличению коечного фонда в действующих на территории Волгоградской области инфекционных госпиталях и перевода в режим инфекционных госпиталей лечебных учреждений с увеличением общего количества инфекционного коечного фонда дополнительно на 2000 коек», — поставлена задача региональному департаменту здравоохранения.
REGNUM06:45
19

Экс-защитник «Спартака» Боккетти перешел из «Вероны» в «Пескару»

Футболист "Вероны" Сальваторе Боккетти, ранее выступавший за московский "Спартак", перешел на правах аренды в итальянскую "Пескару", сообщается на сайте клуба серии А. Срок аренды 33-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2021 года.
РИА Новости09:02

Главе карельского «Мемориала» увеличили срок с 3,5 до 13 лет колонии

Верховный суд Карелии ужесточил до 13 лет колонии строгого режима наказание главе местного "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о педофилии, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Игорь Перов.
РИА Новости10:18
64