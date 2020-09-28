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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru26 сентября в 03:43
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
РБК

В России изменится порядок получения пенсий

РБК26 сентября в 02:45
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10

Голикова заявила о возможности нарастить производство тест-систем

Возможности для наращивания производства тест-систем по выявлению коронавирусной инфекции в России есть, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
РИА Новости08:38
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В России смогут оказывать экстренную медпомощь без согласия

Предусматривается при оказании скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации возможность выполнения медицинского вмешательства без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя.
REGNUM07:47

Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

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RT на русском05:25
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Производство iPhone 12 на заводе Foxconn в Китае работает 24 часа в сутки

Согласно информации, полученной от сотрудников, объявлений о приеме на работу и местных СМИ, основной производитель iPhone от Apple в Китае, как сообщается, отменяет рабочие каникулы и вводит обязательную сверхурочную работу с дополнительными надбавками для сотрудников, работающих дольше.
ITZine.ru08:27