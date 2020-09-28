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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru26 сентября в 03:43
ТАСС

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

ТАСС26 сентября в 08:13
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10

Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса
Ведомости04:23
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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Путин заявил о подлинно союзнических отношениях с Белоруссией

"Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга", - подчеркнул президент.
РИА Новости06:31
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ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 31 декабря

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ТАССвчера в 14:12
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Минск рассчитывает на прояснение сроков получения кредитов

Минск рассчитывает на прояснение в ближайшее время сроков получения кредитных средств на 1,5 миллиарда долларов в рамках договоренностей с РФ, сообщил во вторник глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов.
РИА Новости04:29