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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
Сиб.фм

Новый порядок начисления пенсий утвердили в России

Сиб.фмвчера в 06:13
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
ФедералПресс

Россиян, получающих пенсию на карту, ждет приятный бонус

ФедералПрессвчера в 23:44

В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина работал в уфимской коррекционной школе-интернате, где, как считают следователи, и совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек 13 и 14 лет.
Российская газета08:03

«Налоговый капитал» для самозанятых до 18 лет превысит 22 000 рублей

«Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», — приводит слова Силуанова пресс-служба Минфина.
Ведомости07:13
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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Азербайджан пригрозил уничтожением комплексов С-300 ВС Армении

Вооруженные силы Азербайджана уничтожат зенитно-ракетные комплексы С-300 ВС Армении, выдвигающиеся в сторону Нагорного Карабаха, заявил начальник пресс-службы минобороны республики полковник Вагиф Даргяхлы.
Взгляд.ру08:16
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Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:03
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Госдума приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе, в котором российские парламентарии призывают стороны вернуться к переговорам и выражают готовность стать посредниками в стабилизации обстановки.
РИА Новости05:49
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

С 2021 года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка от 3 до 7 лет, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума, – сообщили РИА Новости в Минтруде.
Вести.Ru04:00
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