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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

РИА Новости26 сентября в 00:10
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru26 сентября в 03:43
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28

Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25
Интерфакс10:37
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«Динамо» приняло отставку Новикова, Кульчий стал врио главного тренера

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий, сообщается на сайте команды.
РИА Новости06:40
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«Оренбург» сообщил об отмене матча Кубка России с пермской «Звездой»

Как сообщает пресс-служба «Оренбурга», причиной отмены матча стало выявление нескольких положительных результатов после повторного тестирования команды «Звезда» на коронавирусную инфекцию.
RT на русском11:51

МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомости10:41
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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
Ведомости04:23
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СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости11:15
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На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ru09:40