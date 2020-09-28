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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Чтобы пенсионеры не столкнулись с какими-либо проблемами, связанными с выплатой средств, им рекомендуют подать заявление с новыми реквизитами в Пенсионном фонде России. Тем россиянам, кто получает прочие выплаты, нужно обратиться в МФЦ с заявлением.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы "Мир". Это не касается тех, кто получает выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана карта.
РИА Новости26 сентября в 00:10
Подробнее о событии
RT на русском

В России изменится порядок выплат пенсий на карту

RT на русском26 сентября в 07:35
Московский Комсомолец

С 1 октября пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир»

Московский Комсомолец27 сентября в 05:52
Известия

В России с 1 октября изменят порядок получения пенсий и детских пособий на карту

Известия26 сентября в 15:28
Evo-rus.com

В России изменили порядок получения пенсий на банковские карты

Evo-rus.comвчера в 07:20
URA.Ru

В соцсетях возмутились переводами пенсий на карты «Мир». «Возвращаемся во времена рабства»

URA.Ru26 сентября в 03:43
Газета.Ru

В РФ изменится порядок получения пенсий на карту

Газета.Ru26 сентября в 01:02
РИА Новости

В России изменится порядок получения пенсий на карту

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