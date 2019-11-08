с чего всё началось

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора. Региональных операторов освободят от налога на прибыль и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Это должно привести к снижению тарифа за вывоз мусора для россиян, предполагают в ФАС.

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

Кино Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.

Происшествия У преподавателя петербургского вуза нашли рюкзак с отрубленными руками В Санкт-Петербурге заведено уголовное дело в отношении мужчины, в рюкзаке которого нашли отчлененные руки.

Футбол Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.

Кино Цифровой Джеймс Дин появится в кино спустя 60 лет после смерти Цифровая версия актера «сыграет» в фильме «В поисках Джека». Сюжет ленты посвящен войне во Вьетнаме.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Экономика РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ На продолжение цифровизации "Почты России" до 2023 года будет направлено 40 млрд руб. Выручка и чистая прибыль "Почты России" по итогам 2018 года достигли исторически максимальных значений — 190 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.

Театры Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".

Общество Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.

Технологии Сбербанк представил самый мощный суперкомпьютер в России Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России, объявил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова рассказала, на кого похож их с Тимати сын Возлюбленная Тимати (Тимура Юнусова) модель Анастасия Решетова поделилась трогательным снимком с их маленьким сыном и рассказала, на кого похож Ратмир.

Футбол Кутепов пропустит матч с «Крыльями Советов» Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.

Общество Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Экономика В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25% Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.

Космос Астрономы объяснили природу необычно тяжёлых чёрных дыр Слишком массивные чёрные дыры в космосе, признаки существования которых недавно нашли участники проекта LIGO, появляются после слияний менее крупных объектов, находящихся в окрестностях сверхмассивных чёрных дыр.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Бывший министр Украины предсказал скорый развал страны Бывший глава Минтранса Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что страну может настигнуть судьба Югославии и она разделится на несколько меньших государств.

Общество В Московский регион может прийти «вишневая» зима Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.

Происшествия В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем К подрыву российского самолета A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году может быть причастен датский террорист Базил Хассан.

Армия и оружие Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.