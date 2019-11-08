Общество
Газета.RuВ России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора. Региональных операторов освободят от налога на прибыль и платы за негативное воздействие на окружающую среду. Это должно привести к снижению тарифа за вывоз мусора для россиян, предполагают в ФАС.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов пропустит матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
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Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей".
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