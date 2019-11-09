Общество
Газета.RuВ России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора. Теперь региональные операторы не должны учитывать в ценообразовании налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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