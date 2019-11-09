с чего всё началось

В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора. Теперь региональные операторы не должны учитывать в ценообразовании налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора

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