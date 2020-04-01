Коронавирус
Газета.RuВ России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума. Кроме того, автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а более старые - ежегодно.
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Политика
ВСУ обстреляли центр Горловки
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии выросло до 25
Число заразившихся коронавирусом в Бурятии за сутки выросло с 19 до 25.
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео
"Конструкция кузова и рамного шасси модели создана на основе оригинального Land Cruiser 200, но, вероятнее всего, копия является пиратской", - пишет издание "Новые автомобили".
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Энергетика
Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве
С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Авто
Раскрыли внешность и салон нового Nissan X-Trail
Национальный институт промышленной собственности Бразилии опубликовал патентные изображения кроссовера Nissan X-Trail четвёртого поколения.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Происшествия
Десятый случай коронавируса подтвержден в Новосибирской области
По данным на 10:00 1 апреля в Новосибирской области зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный Оперштаб.
Общество
Правительство Самарской области опубликовало справку работодателя
Во вторник вечером, 31 марта, региональное правительство опубликовало важный документ - образец справки от работодателя, которая необходима самарцам, которым разрешено перемещаться по губернии.
Общество
Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса
Решение об ослаблении режима самоизоляции, введенного во многих регионах РФ из-за коронавируса принимается на уровне органов власти, если число заболевших перестает нарастать, и в течение нескольких дней будет зафиксирована стабилизация количества новых случаев.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Здоровье
Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19
Правительство корректирует правила ОМС для борьбы с COVID-19 Правительство сможет вводить особый порядок работы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в России при ЧС или пандемии.
Общество
В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Москва, 1 апреля 2020, 05:42 — REGNUM Способ эффективного подавления бактерий, грибков и вирусов, который может стать новым средством борьбы с коронавирусом, разработали специалисты московского инновационного центра «Сколково», сообщают «Известия».
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Здоровье
Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие
Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Здоровье
Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок
Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Общество
Госдума приняла законы в поддержку граждан и экономики страны
В России приняли пакет законов, направленных на исполнение инициатив Президента по поддержке граждан и экономики страны в условиях пандемии.
Армия и оружие
Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии
Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Общество
В МВД Башкирии развеяли слухи о закрытии Уфы на въезд и выезд
31 марта на брифинге Минздрава РБ начальник отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов развеял опасения уфимцев.
Армия и оружие
«Безумные» реактивные танки СССР поразили иностранцев
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.