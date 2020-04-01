Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума. Кроме того, автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а более старые - ежегодно.
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