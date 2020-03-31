Коронавирус
Газета.RuВ России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума. Кроме того, автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а более старые - ежегодно.
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Энергетика
Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу 27 марта снизилась до $16,20 за баррель.
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и дилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
У главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает "Россия 24".
Общество
Князь Монако излечился от коронавируса
Представитель княжеского дворца сообщил об обнаружении коронавируса у князя Монако 19 марта. С этого момента он находился на карантине.
Политика
Россия поможет США в борьбе с коронавирусом
В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса Россия предложила США помощь в виде медицинской техники и средств защиты.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
Экономика
Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»
По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
Шоу-бизнес
Фотография Наташи Королёвой с Владимиром Винокуром взбесила фанатов
Сегодня певица Наташа Королёва в своем профиле «Инстаграм» опубликовала общий снимок, на котором она позирует вместе со своей мамой, Людмилой Порывай, Владимиром Винокуром, его наследницей и многими другими гостями.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Общество
В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае
Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии
С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Экономика
Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов
Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта.
Авто
Kia XCeed получил премию за дизайн
Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
Экономика
Госдума приняла поправки о кредитных каникулах
Москва, 31 марта 2020, 12:02 — REGNUM Госдума при обсуждении во втором чтении приняла законопроект о кредитных каникулах, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Музыка
Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года, а также конкурсантов прошлых лет.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
Как сообщает ТАСС, за прошедшие сутки в России было зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом.
Энергетика
Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне
С мая Эр-Рияд планирует еще сильнее надавить на Россию в нефтяной войне и увеличить экспорт до 10,6 миллиона баррелей нефти в сутки.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Общество
Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги
Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Транспорт
РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам
Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Общество
Можно ли ходить к врачу при режиме полной самоизоляции
Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».
Биатлон
Анфиса Резцова заявила, что подаст на Губерниева в суд
Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.