Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума. Кроме того, автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а более старые - ежегодно.
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Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

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Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

ТАСС08:27

Госдума изменила правила обязательного техосмотра

Комсомольская правда06:42

Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в два года

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В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

РИА Новости07:24

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Российская газета07:05

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В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
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В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

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В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Владимирцам с 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля в России вступают в силу часть новшеств и изменений в текущее законодательство.
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Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
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Для семейства Ceed, где модель XCeed стала четвёртой по счёту, это не первая подобная награда: ранее в Red Dot Design Award побеждали хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW, а также ProCeed в кузове shooting brake.
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В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
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Для конкурсантов отмененного «Евровидения» проведут спецшоу

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Введенный 29 марта указом Собянина режим полной самоизоляции разрешает большинству горожан выходить из дома в исключительных случаях – в том числе для «обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью».
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что подаст в суд на известного комментатора Дмитрия Губерниева за высказывания о ней.
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