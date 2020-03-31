Ранее проходить осмотр должны были легковые машины всех классов, грузовые автомобили массой до 3,5 тонны, а также мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы уже после трех лет. Также депутаты изменили федеральный закон о техосмотре.

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

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