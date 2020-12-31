Audi продемонстрирует 18 новинок для РФ в 2021 году

Сообщается, что в первом квартале на рынке России будет выпущен седан и хэтчбек Audi A3 новой генерации, рестайлинговый кроссовер Q5, а также спортивные Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant, Audi RS 7 Sportback, RS 4 Avant, RS 5 Coupe и RS 5 Sportback.