В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж
В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.В источнике
Подробнее о событии
Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года
Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:20
Увеличение соцвыплат, индексация пенсий и налог для богатых: какие изменения ждут россиян в 2021 году
VSE42.RU27 декабря в 21:59