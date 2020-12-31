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Взгляд.ру
Взгляд.ру

В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж

В России изменили порядок выплат страховой пенсии гражданам, переезжающим за границы страны на постоянное место жительства. Соответствующее постановление опубликовало правительство.В источнике
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Царьград

Что изменится в 2021 году для России? Пенсии и соцвыплаты, налоги, работа, бизнес и «цифра»

Царьград14:24
ТИА Острова

Какие законы вступают в силу в январе

ТИА Острова27 декабря в 19:32
ИА Клерк.Ру

#2021. Что год грядущий нам готовит

ИА Клерк.Ру23:29
Курьер. Среда. Бердск

Индексация пенсий и выплат: что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:20
VSE42.RU

Увеличение соцвыплат, индексация пенсий и налог для богатых: какие изменения ждут россиян в 2021 году

VSE42.RU27 декабря в 21:59
Взгляд.ру

В России изменили порядок выплат страховой пенсии переезжающим за рубеж

Взгляд.ру11:42
ТАСС

Что изменится в жизни россиян с января 2021 года

ТАСС27 декабря в 16:01

Audi продемонстрирует 18 новинок для РФ в 2021 году

Сообщается, что в первом квартале на рынке России будет выпущен седан и хэтчбек Audi A3 новой генерации, рестайлинговый кроссовер Q5, а также спортивные Audi RS Q8, Audi RS 6 Avant, Audi RS 7 Sportback, RS 4 Avant, RS 5 Coupe и RS 5 Sportback.
FBM.ru28 декабря в 11:32