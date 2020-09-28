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Lenta.ru
Lenta.ru

В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах

В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах и других местах лишения свободы.В источнике
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РБК

В России вступил в силу закон о переводе заключенных ближе к дому

РБК20:19
Газета.Ru

В России осужденных смогут переводить в колонии рядом с домом

Газета.Ru18:05
URA.Ru

В РФ ввели новое правило для заключенных

URA.Ru18:58
Lenta.ru

В России изменили правила отбывания наказания в тюрьмах

Lenta.ru18:38
Коммерсантъ

Осужденные смогут отбывать наказание ближе к дому

Коммерсантъ19:30
РИА Новости

В России ввели новые правила для отбывающих наказание

РИА Новости17:59
ТАСС

В России осужденных смогут переводить в колонии, расположенные ближе к дому

ТАСС17:57

Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному
РИА Новостивчера в 14:52
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Рядовому Шамсутдинову предъявили счет

Родные убитых требуют компенсацию морального вреда в 27,6 млн рублей Семьи военных, которых в Забайкалье расстрелял солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, подали гражданские иски о взыскании с него компенсации морального вреда в размере 27,6 млн руб. Они заявлены в рамках рассмотрения судом уголовного дела, предварительное заседание по которому назначено на 29 сентября.
Коммерсантъвчера в 12:44
62

«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
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Фотографии скудного завтрака бойцов ВСУ шокировали украинцев

Стеценко опубликовал снимки на своей странице в социальной сети, а также предложил пользователям угадать, на какой фотографии «показушный» завтрак украинского солдата, а на какой — его обычный рацион.
ФАНвчера в 13:36

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газетавчера в 10:01
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАН27 сентября в 00:16
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