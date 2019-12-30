В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними. Об этом сообщает сайт Государственной Думы. Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступили в силу с 1 января 2020 года.

Ветеринария и жизнь

Политика Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».

Происшествия Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.

Здоровье Жителям Подмосковья напомнили об опасности снюсов В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили об опасности снюсов и жевательных смесей с никотином.

Экономика Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.

Хоккей Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.

Армия и оружие Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.

Экономика В России повышаются акцизы на сигареты Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Политика На Украине отменили депутатскую неприкосновенность На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.

Финансы За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.