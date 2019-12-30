Общество
Lenta.ruВ России изменили правила содержания животных
В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними. Об этом сообщает сайт Государственной Думы. Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступили в силу с 1 января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:23, Ашберн
Футбол
Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»
Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Происшествия
В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского
По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Политика
Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год
После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Происшествия
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение
Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Армия и оружие
Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане
Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Происшествия
На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты
В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Политика
Протестующие в Багдаде попытались ворваться в посольство США
Протестующие в Багдаде попытались взломать двери посольства США в Ираке.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Здоровье
Жителям Подмосковья напомнили об опасности снюсов
В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили об опасности снюсов и жевательных смесей с никотином.
Экономика
Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января
Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Общество
Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР
Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Хоккей
Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли
К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Происшествия
Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей
Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Кино
Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года
Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Гаджеты
Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х
Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Происшествия
В Амурской области пропал двухлетний мальчик
В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
Экономика
В России повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Наука
Объяснена опасность неправильного сна
Политика
На Украине отменили депутатскую неприкосновенность
На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.
Финансы
За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%
По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Политика
Россия стала председателем БРИКС
В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер
Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.