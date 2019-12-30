Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменили правила содержания животных

В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними. Об этом сообщает сайт Государственной Думы. Базовые нормы закона уже действуют, однако отдельные положения вступили в силу с 1 января 2020 года.
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В России меняются правила выгула собак и запрещаются контактные зоопарки

REGNUMвчера в 16:15

Волгоградцы не смогут выгуливать опасных собак без намордника

Волгоградская правда00:37

В Волгоградской области запретят выгуливать собак без намордника и поводка

Вечерний Волгоград00:35

В России изменили правила содержания животных

Lenta.ru00:38

Питомцам контактных зоопарков в Волгограде предоставят укрытие

Московский Комсомолец00:42

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Парламентская газетавчера в 19:47

Россиянам запретили держать дома экзотических животных

РИАМОвчера в 21:45
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Футбол

Райола: «Погба хочет выигрывать трофеи с „Манчестер Юнайтед“»

Поль хочет добиваться успеха, быть счастливым, завоёвывать трофеи, и он предпочёл бы делать это в "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru 30.12.19 в 17:54
Происшествия

В Ингушетии напали на пост ДПС и убили полицейского

По версии источника, в нападении участвовали трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и открыли огонь из автоматического оружия.
Lenta.ru вчера в 10:34
Политика

Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.
RT на русском вчера в 18:37
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Политика

Зеленский заявил о национальной идее на 2020 год

После речи Зеленского прозвучали поздравления от известных украинцев из разных регионов республики.
Телеканал 360° вчера в 18:53
Происшествия

Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.
Российская газета 00:17
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Армия и оружие

Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане

Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Происшествия

На место вспышки неизвестной пневмонии в Китае прибыли специалисты

В Китае ранее несколько раз возникали вспышки атипичной пневмонии.
РИА Новости 30.12.19 в 23:30
Политика

Россия и Украина подписали договор о газовом транзите

Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Инфо24 вчера в 01:56
Политика

Протестующие в Багдаде попытались ворваться в посольство США

Протестующие в Багдаде попытались взломать двери посольства США в Ираке.
ANNA-News вчера в 05:55
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Здоровье

Жителям Подмосковья напомнили об опасности снюсов

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили об опасности снюсов и жевательных смесей с никотином.
Подмосковье Сегодня вчера в 06:42
Экономика

Пенсии, налоги, цены на автомобили: что изменится с 1 января

Налог с продажи недвижимости С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
РИА Новости 00:00
Общество

Минюст подготовил проект об отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР

Министерство юстиции РФ предлагает признать устаревшими свыше 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР, соответствующий проект постановления правительства опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 12:17
Хоккей

Панарин набрал 4 очка, но «Рейнджерс» все равно проиграли

К 57-й минуте "Рейнджерс" сократили отставание от соперника до минимума (5:6), а 28-летний россиянин поучаствовал в четырех голах своей команды из пяти: он записал на свой счет три голевые передачи и один гол.
Вести.Ru 01:09
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН 30.12.19 в 13:57
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия 00:08
Кино

Netflix опубликовала рейтинг лучших фильмов 2019 года

Американская развлекательная компания Netflix опубликовала в Сети рейтинг лучших фильмов 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 08:24
Гаджеты

Технологии, которые нас подвели. Топ-10 провалов 2010-х

Журнал Wierd выбрал самые громкие технические провалы.
Телеканал 360° вчера в 09:05
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

В Благовещенске Амурской области вечером 31 декабря пропал двухлетний мальчик.
РБК 00:33
Экономика

В России повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1966 рублей за 1000 штук с 1890 рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Наука

Объяснена опасность неправильного сна

Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

На Украине отменили депутатскую неприкосновенность

На Украине 1 января 2020 года вступили в силу поправки в закон «О статусе народного депутата Украины», уточняющие порядок отмены депутатской неприкосновенности.
ТК Звезда 00:52
Финансы

За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10%

По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.
Газета.Ru 29.12.19 в 11:08
Политика

Россия стала председателем БРИКС

В БРИКС входит Бразилия, Россия, Индия, а также Китай и ЮАР. В прошлый раз Россия выполняла соответствующие обязанности в 2015 году.
ТК Звезда вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснилась, почему не носит бюстгальтер

Анастасия Макеева объяснила, что без бюстгальтера улучшается не только кровообращение, но и эластичность тканей молочных желез.
Shraibikus News вчера в 07:49
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