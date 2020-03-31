Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков. Это решение совет директоров принял ещё в феврале.

В России изменились правила денежных переводов с карты на карту

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