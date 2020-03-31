Экономика

Pressa40Pressa40В России изменились правила денежных переводов с карты на карту

Сегодня вступают в силу новые правила перевода с карты на карту в Системе быстрых платежей.С 1 апреля текущего года и до 30 июня 2022 года Центробанк не будет взимать комиссию с банков. Это решение совет директоров принял ещё в феврале.
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ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

АБН31 марта в 23:19

С 1 апреля банки запускают переводы без комиссии

Знамя.Калуга31 марта в 06:29

ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Интерфакс31 марта в 17:42

Российский бизнес получил от ЦБ возможность меньше платить за эквайринг

ПРАЙМ31 марта в 17:25

ЦБ вновь отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

ТАСС31 марта в 17:09

Быстрые платежи стали бесплатными для банков

Российская газета31 марта в 12:54

С 1 апреля обнулились тарифы в Системе быстрых платежей

BFM.ru31 марта в 20:22
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Общество

В России зафиксировали 601 новое заражение коронавирусом

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом публикует свежую сводку: за последние сутки в России зафиксировано 601 новое заражение, 46 человек выздоровели, 4 погибли.
НГС55 03:32
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Футбол

Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Чемпионат вчера в 11:48
Происшествия

СК сообщил о задержании беглой судьи в Саратовской области

Имя сбежавшей следствие не называет, лишь сообщает, что женщина трудилась мировым судьей судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области.
Российская газета 00:28
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Экономика

Российские пивовары выступили против ограничений во время пандемии

«Союз российских пивоваров выступает категорически против любых инициатив и мер по ограничению легального оборота алкогольной продукции, в частности пива, в период пандемии коронавируса», — говорится в документе.
REGNUM вчера в 20:18
Происшествия

В Киеве неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов

Неизвестные напали на съемочные группы двух телеканалов в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
РИА Новости 02:20
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке по собственному желанию.
Ведомости вчера в 18:55
Общество

Названы регионы РФ, в которых выявили новых зараженных коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах РФ за минувшие сутки.
ФАН вчера в 05:10
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.
Кармаскалинская новь 02:18
Авто

В России Toyota подняла цены на автомобили

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Лещенко спел «Надежду» в палате в Коммунарке

Евразия Daily вчера в 22:41
Наука

Найден способ восстановить морские экосистемы к 2050 году

Международная команда ученых из десяти стран выяснила, какие меры нужно предпринять в ближайшие годы, чтобы восстановить поврежденные деятельностью людей и изменением климата морские экосистемы и популяции животных.
Индикатор 02:33
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

В Челябинской области подтвердили два новых случая коронавируса

Еще два случая коронавирусной инфекции подтвердились в Челябинской области, всего заразившихся 23 человека, у всех заболевание протекает в легкой форме, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:56
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Политика

Путин распорядился ввести особый порядок передвижения в регионах

В российских регионах будет установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.
9111.ru вчера в 12:19
Происшествия

В Перми у двух сотрудников краевой больницы нашли признаки пневмонии

Девять пациентов пациентов находятся в больнице с симптомами ОРВИ, пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVID-19, в том числе два сотрудника краевой инфекционной больницы с признаками пневмонии.
Properm.ru 02:34
Общество

В Москве за сутки выявили 595 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 03:49
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