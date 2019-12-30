Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Также этой статьей предусмотрено
, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.
VN.RU30.12.19 в 03:40

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В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

В России запретили контактные зоопарки

Московский Комсомолец10:45

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

News.ru06:18

2020-ый вступает в силу: какие законы начнут работать в новом году

Ветеринария и жизньвчера в 02:22

С первого января в России исчезнут контактные зоопарки

Алтапресс30.12.19 в 08:58

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

Животных в зону: контактные зоопарки запретят с 1 января 2020

VN.RU30.12.19 в 03:40
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Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом

Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
РИА Новости 21:18
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия 17:54
Политика

Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год

Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
BaltNews.ee вчера в 02:05
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

Интерфакс 12:08
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия вчера в 20:50
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Политика

Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:21
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Пятый канал 19:58
Кино

Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена

Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Чемпионат 28.12.19 в 19:02
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Коммерсантъ 21:35
Футбол

Хююпия поздравил Кержакова с Новым годом

Спорт-Экспресс 06:28
Общество

Житель Карачаево-Черкесии стал Санта-Клаусом для девочки из Австрии

На жителя Карачаево-Черкесии буквально с неба свалился воздушный шар, на котором было прикреплено письмо Санта-Клаусу от маленькой девочки по имени София из Австрии.
iReactor 07:35
Происшествия

Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане

Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
News.ru 21:22
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Энергетика

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Пятый канал 06:50
Политика

Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
RT на русском 16:49
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия 18:41
Интернет

С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре

Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
ГЛАС.RU вчера в 09:01
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Здоровье

Названы лучшие средства от похмелья

Провести праздники в хорошем настроении помогут средства, которые доступны в любой аптеке, сообщает health.mail.ru Питие определяет сознание Алкоголь отравляет организм, потому что обезвоживает его, вымывает минералы.
Профиль 08:10
Происшествия

Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

РИА Новости 09:24
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета 18:22
Экономика

Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Телеканал 360° 30.12.19 в 07:51
Гаджеты

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Astera вчера в 07:14
Гаджеты

Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
CNews 30.12.19 в 04:08
Футбол

Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Sport24.ru вчера в 20:19
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru 08:00
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.
Car.ru 30.12.19 в 13:26
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