Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Также этой статьей предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.VN.RU30.12.19 в 03:40
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Трехэтажный жилой дом загорелся в Астрахани в четверг утром, площадь пожара на данный момент составляет 800 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Астраханской области.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Политика
Грета Тумберг, импичмент Трампу, Крымский мост. Чем еще запомнит мир 2019 год
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в разговоре с Baltnews рассказал, чем Европа отличается от шведской активистки Греты Тунберг, какой подарок получит Зеленский "под елочку" от Москвы, что на самом деле соединил Крымский мост и как России в 2020 году, наконец, стоит подумать "о себе любимой".
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Политика
Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение
Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Кино
Как сейчас выглядит Генри Кавилл? Тренировки для роли ведьмака, супермена
Неоднозначной была и реакция на результаты кастинга: в роли беловолосого ведьмака Геральта из Ривии Netflix видел Генри Кавилла.
Футбол
Хююпия поздравил Кержакова с Новым годом
Общество
Житель Карачаево-Черкесии стал Санта-Клаусом для девочки из Австрии
На жителя Карачаево-Черкесии буквально с неба свалился воздушный шар, на котором было прикреплено письмо Санта-Клаусу от маленькой девочки по имени София из Австрии.
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Энергетика
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Политика
Помпео обсудил с премьером Ирака ситуацию вокруг посольства в Багдаде
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с премьер-министром Ирака Аделем Абдель-Махди осудил нападение на посольство США в Багдаде 31 декабря.
Общество
Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем
Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Интернет
С помощью «Google» теперь можно запланировать просмотр фильма в кинотеатре
Пользователи смогут добавить название нового фильма или сериала в коллекции «Watchlist» и «Watched».
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Здоровье
Названы лучшие средства от похмелья
Провести праздники в хорошем настроении помогут средства, которые доступны в любой аптеке, сообщает health.mail.ru Питие определяет сознание Алкоголь отравляет организм, потому что обезвоживает его, вымывает минералы.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Экономика
Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Авто
В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class
Mercedes-Benz обещает показать вскоре нового представителя своего S-Class.