Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Также этой статьей предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.VN.RU30.12.19 в 03:40
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Футбол
Строительство вратарской академии Акинфеева завершится к середине 2021 года
Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Общество
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС
МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Авто
Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой
Политика
AFP: Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержит проведение пенсионной реформы в стране во время новогоднего обращения, передает AFP со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Энергетика
В «Нафтогазе» остались недовольны участием в сделке с «Газпромом»
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Происшествия
Мужчина пропал при таинственных обстоятельствах в Магадане
Мужчину, который пропал после прогулки с другом в районе сопки в Магадане при загадочных обстоятельствах в канун Нового года продолжают искать.
Космос
Ядовитый газ может оказаться точным маркером внеземной жизни
Шоу-бизнес
Мама Ксении Собчак исполнила роль Снегурочки для внука Платона
Известная телеведущая, журналист, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отметила наступление 2020 года с мамой Людмилой Нарусовой, мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном.
Здоровье
Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде
Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.