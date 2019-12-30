с чего всё началось

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В России изменились правила обращения с животными

Ветеринария и жизнь

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