Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Также этой статьей предусмотрено
, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.
VN.RU30.12.19 в 03:40

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В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

В России запретили контактные зоопарки

Московский Комсомолец10:45

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

2020-ый вступает в силу: какие законы начнут работать в новом году

Ветеринария и жизньвчера в 02:22

С первого января в России исчезнут контактные зоопарки

Алтапресс30.12.19 в 08:58

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

News.ru06:18

Животных в зону: контактные зоопарки запретят с 1 января 2020

VN.RU30.12.19 в 03:40
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В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Известия 04:58
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости 01:12
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Строительство в подмосковном Реутове академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, окончательно завершится к середине 2021 года.
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Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Коммерсантъ 18:58
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
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Общество

Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Общество

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации из зоны ЧС

МЧС опубликовало законопроект об обязательной эвакуации населения из зоны ЧС. Документ доступен на интернет-портале правовой информации.
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Здоровье

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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Происшествия

Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

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Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
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Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

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В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
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Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой - для управления ГТС было решено создать отдельную компанию-оператора.
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Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
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