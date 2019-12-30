Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Также этой статьей предусмотрено, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.VN.RU30.12.19 в 03:40
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Наука
Найден способ повысить эффективность вакцины от туберкулёза
В наше время специалисты разработывают методы повышения эффективности вакцины. Ученые из США сделали большой прорыв в этом направлении.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Название «Голландия» официально перестало существовать
С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Происшествия
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба
На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Футбол
Гол Влашича за сборную стал лучшим в Хорватии в 2019 году
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года
Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли из-за наводнений
24 декабря в Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам
От лица Анастасии родственники поздравили россиян с Новым годом и добавили, что актриса передает привет всем.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Музыка
В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн
Кино
О Гарри Поттере снимут продолжение
В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
Австралия отправляет вертолеты и военные корабли в районы, где бушуют масштабные пожары, в том числе на побережье, где из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, передает местный телеканал ABC.
Фигурное катание
Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку
Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Энергетика
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Политика
Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.