с чего всё началось

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Наука Найден способ повысить эффективность вакцины от туберкулёза В наше время специалисты разработывают методы повышения эффективности вакцины. Ученые из США сделали большой прорыв в этом направлении.

Общество Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.

Общество Название «Голландия» официально перестало существовать С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.

Шоу-бизнес Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.

Экономика Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.

Экономика Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.

Происшествия В Индонезии девять человек погибли из-за наводнений 24 декабря в Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам От лица Анастасии родственники поздравили россиян с Новым годом и добавили, что актриса передает привет всем.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Кино О Гарри Поттере снимут продолжение В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.

Происшествия Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район Австралия отправляет вертолеты и военные корабли в районы, где бушуют масштабные пожары, в том числе на побережье, где из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, передает местный телеканал ABC.