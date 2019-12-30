Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Также этой статьей предусмотрено
, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.
VN.RU30.12.19 в 03:40

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С первого января в России исчезнут контактные зоопарки

Алтапресс30.12.19 в 08:58

В России запретили контактные зоопарки

Московский Комсомолец10:45

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

News.ru06:18

2020-ый вступает в силу: какие законы начнут работать в новом году

Ветеринария и жизньвчера в 02:22

В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

Животных в зону: контактные зоопарки запретят с 1 января 2020

VN.RU30.12.19 в 03:40
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Наука

Найден способ повысить эффективность вакцины от туберкулёза

В наше время специалисты разработывают методы повышения эффективности вакцины. Ученые из США сделали большой прорыв в этом направлении.
ГЛАС.RU 15:56
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Общество

Название «Голландия» официально перестало существовать

С начала января текущего Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства.
РБК 22:21
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом

РИА Новости 21:18
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился там под домашним арестом.
RT на русском 22:03
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного

Как утверждает Teleprogramma.pro, это возлюбленный девушки Алексей, которого она раньше никогда не показывала публике, хотя живет с ним уже довольно давно.
Пятый канал 19:58
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Происшествия

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

На севере Тайваня совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился генерал ВВС начальник Генштаба Шэнь Имин.
Коммерсантъ 21:58
Футбол

Гол Влашича за сборную стал лучшим в Хорватии в 2019 году

Спорт-Экспресс 15:34
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ 21:35
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости 19:29
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

Пенсии По данным Министерства труда РФ размеры страховых пенсий будут проиндексированы с 1 января 2020 года на 6,6%, что превышает ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %. Детские пособия Начиная с 1 января 2020 года, изменятся размеры детских пособий, которые не имеют фиксированной величины: по беременности и родам (140 дней декрета), уходу за ребенком до полутора лет.
Менделеевские новости 02:16
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

Интерфакс 12:08
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском 23:00
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли из-за наводнений

24 декабря в Индонезии в провинции Южная Суматра 24 человека погибли и 16 пострадали в результате падения автобуса в ущелье.
RT на русском 08:14
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к россиянам

От лица Анастасии родственники поздравили россиян с Новым годом и добавили, что актриса передает привет всем.
Primpress.ru 12:30
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Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Музыка

В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн

Новости Перми 59.ru 04:27
Кино

О Гарри Поттере снимут продолжение

В продолжении фильмов о самом любимом волшебнике всех детей и взрослых Гарри Поттере речь пойдет о дочери мага Волан-де-Морта, которая будет пытаться воскресить своего батюшку-злодея, сообщает пишут Известия, со ссылкой на We Got This Covered.
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Кино

Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия

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Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Происшествия

Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район

Австралия отправляет вертолеты и военные корабли в районы, где бушуют масштабные пожары, в том числе на побережье, где из-за стихии оказались заблокированы 4 тысячи человек, передает местный телеканал ABC.
РИА Новости 01:32
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Алина Загитова во время автограф-сессии оттолкнула фанатку

Во время фотосессии и раздачи автографов Загитова всем своим видом показывала, что она неприкасаемая.
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Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

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Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Пятый канал 06:50
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Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
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Беспорядки у посольства США в Багдаде попали на видео

News.ru 08:15
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