Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Происшествия
СМИ: к мусульманскому центру в Петербурге принесли могильные кресты
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Кино
Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Волочкова показала свой первый шпагат 2020 года
Известная балерина Анастасия Волочкова в 8 утра 1 января по московскому времени рассказала в Instagram, как проводит время в первый день 2020 года на Пхукете.
Музыка
В Перми впервые выступит солист Rammstein Тилль Линдеманн
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Общество
В России вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Экономика
Акцизы на сигареты и табак в России повысились
С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Происшествия
В Москве у пенсионерки украли 10 миллионов рублей
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Музыка
Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»
Хоккей
Ларионов: мы напомним ребятам, как Швейцария унизила наших старших братьев
Тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов заявил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира со швейцарцами тренерский штаб команды напомнит своим подопечным о крупном поражении россиян в матче олимпийских сборных этих стран (2:8).
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Армия и оружие
Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.