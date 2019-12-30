Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Дети едва не пострадали от ротвейлера, гулявшего без намордника и поводка

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2020-ый вступает в силу: какие законы начнут работать в новом году

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В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

News.ru06:18

В России изменили правила содержания животных

Lenta.ru00:38

В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:45, Ашберн
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском 13:19
Общество

Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости 17:00
Экономика

Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров

Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
RT на русском 30.12.19 в 09:31
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
РИА Новости 19:41
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Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру вчера в 03:00
Происшествия

В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов

В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Российская газета 03:11
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Политика

Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
ТАСС 15:29
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Происшествия

У пенсионерки в магазине в Москве украли сумку с более 10 млн рублей

ТАСС 01:39
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса 29.12.19 в 21:46
Футбол

Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»

Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Матч ТВ 14:37
Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости 05:04
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru 14:16
Происшествия

Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал

Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
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Энергетика

В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»

Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше.
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Происшествия

В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Известия 04:58
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

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Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

РИА Новости 12:32
Космос

Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

РБК 30.12.19 в 02:49
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс 12:08
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 02:53
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
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Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
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Футбол

Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Газета.Ru 30.12.19 в 02:37
Общество

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Политика

Allseas не планирует возвращаться на «Северный поток-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять свое участие в прокладке труб в рамках российского проекта "Северный поток-2".
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Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел обновленный мод по мотивам «Хоббита»

Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
CyberSport.ru 30.12.19 в 03:38
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Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
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