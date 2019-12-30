Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Общество
Нарколог рассказал о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
Экономика
Индексация пенсий с 1 января затронет 32 млн неработающих пенсионеров
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Общество
В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Футбол
Хавбек, которым интересовались ЦСКА и «Зенит», перешел в «Герту»
Напомним, летом СМИ сообщали, что аргентинским игроком интересуются российские клубы ЦСКА и «Зенит».
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Энергетика
В Болгарию российский газ пошел по «Турецкому потоку»
Болгария с сегодняшнего дня, 1 января, начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше.
Происшествия
В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян
Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Космос
Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Игры
Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения
В сети появилось новое видео с грядущим авиасимулятором от Microsoft — Microsoft Flight Simulator.
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию с травлей Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу конфликта нападающего клуба и капитана сборной России Артема Дзюбы с фанатами, передает "Чеммпионат.com".
Общество
В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Allseas не планирует возвращаться на «Северный поток-2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять свое участие в прокладке труб в рамках российского проекта "Северный поток-2".
Игры
Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел обновленный мод по мотивам «Хоббита»
Фанат The Elder Scrolls V: Skyrim выпустил новую версию масштабного мода Middle Earth Path of the Hobbit, который переносит пользователей в мир Средиземья.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.