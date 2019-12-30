Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Дети едва не пострадали от ротвейлера, гулявшего без намордника и поводка

Выксавкурсе.рф10:43

В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

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В России изменили правила содержания животных

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В России меняются правила выгула собак и запрещаются контактные зоопарки

REGNUMвчера в 16:15

В России запретили контактные зоопарки

Московский Комсомолец10:45
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Два футболиста погибли в ДТП в Гвинее

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Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
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Россия сразится со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею

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Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена

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Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
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Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
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СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
РИА Новости вчера в 08:25
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Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки

Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
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Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

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Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака

Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
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Происшествия

Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займётся семьёй девочки, которая пропала в новогоднюю ночь.
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Музыка

Лазарев объяснил, почему не победил на «Евровидении»

Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, дважды участвовавший в «Евровидении», заявил, что не рассчитывал на победу в вокальном конкурсе из-за его политизированности.
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Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
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Армия и оружие

Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW

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Сбербанк разработал индексы Деда Мороза и Снегурочки

Сбербанк представляет новогодние индексы Деда Мороза и Снегурочки, об этом говорится в сообщении банка.
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
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Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
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Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
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Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
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Футбол

«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана

Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
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Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
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Тупики используют орудия для получения желаемого

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Погба пропустит несколько недель из-за травмы

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Один из лучших хирургов-онкологов написал прощальное письмо

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Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
RuNews24.ru 09:06
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