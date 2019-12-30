Общество
РИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Футбол
Два футболиста погибли в ДТП в Гвинее
В результате ДТП погибли защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара, хавбек Альфред Каргбо и водитель автобуса Н’Фа Лайе.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
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На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Хоккей
Россия сразится со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Сюрприз на старте плей-офф В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с Швейцарией.
Единоборства
Тренер Макгрегора удивился форме спортсмена
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
Политика
Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными»
Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
Политика
СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония
Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.
Шоу-бизнес
Собчак показала маму Нарусову в образе босоногой снегурочки
Сенатор Людмила Нарусова отметила Новый год с семьей дочери Ксении Собчак.
Политика
Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Происшествия
Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
Здоровье
Врачи назвали общие симптомы, свойственные почти всем типам рака
Еще одним симптомом является резкая и внезапная потеря веса. Особенно это опасно, когда рацион человека не менялся.
Происшествия
Омбудсмен Москвы занялась случаем с «похищенной» в Москве девочкой
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева займётся семьёй девочки, которая пропала в новогоднюю ночь.
Музыка
Лазарев объяснил, почему не победил на «Евровидении»
Российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев, дважды участвовавший в «Евровидении», заявил, что не рассчитывал на победу в вокальном конкурсе из-за его политизированности.
Общество
Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин назвал единство основой достижения самых высоких целей. Глава государства отметил, что такие ценности перешли к россиянам от предков.
Армия и оружие
Сирийская армия захватила у боевиков ПТРК TOW
Военные передали сирийскому госинформагентству SANA, что во время боевых действий в деревнях и городах Идлиба армия нашла большое количество оружия и боеприпасов, включая артиллерию, ракеты к пусковым установкам ПТРК TOW американского производства, большой ударный беспилотник, четыре малых БПЛА, штурмовые и снайперские винтовки, артиллерийские и минометные боеприпасы, пулеметные патроны.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Экономика
Сбербанк разработал индексы Деда Мороза и Снегурочки
Сбербанк представляет новогодние индексы Деда Мороза и Снегурочки, об этом говорится в сообщении банка.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Футбол
«Оренбург» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана
Детали контракта с 26-летним казахстанцем не называются. Куат, выступающий на позиции опорного полузащитника, играл за Кайрат с 2014 года.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Наука
Тупики используют орудия для получения желаемого
Футбол
Погба пропустит несколько недель из-за травмы
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.