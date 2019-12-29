Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на текст закона, теперь участвовать в процедуре постановки автомобиля на учет может дилер.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Происшествия Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.

Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.

Общество Папа Римский извинился за то, что ударил женщину Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.

Происшествия Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.

Наука Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.

Спорт WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.