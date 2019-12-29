Общество
Газета.RuВступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на текст закона, теперь участвовать в процедуре постановки автомобиля на учет может дилер.
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Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере
В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Армия и оружие
Минобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Хоккей
Кнак: швейцарские хоккеисты уверены в себе перед матчем молодежного ЧМ со сборной России
Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Футбол
«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку
Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Спорт
WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.
Армия и оружие
В Сирию прибыли китайские системы ПВО. Видео
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»
Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.