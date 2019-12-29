Общество

Газета.RuГазета.RuВступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Новые правила государственной регистрации автомобилей вступили в силу с 1 января 2020 года. Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на текст закона, теперь участвовать в процедуре постановки автомобиля на учет может дилер.
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Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

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В МВД объяснили новый порядок регистрации автомобилей

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Россиянам разъяснили новые правила регистрации автомобилей

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В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

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Ставить машины на учёт можно будет прямо в автосалоне

Архангельские известия29.12.19 в 00:19
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Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
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Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

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Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
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Происшествия

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Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
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В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере

В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере.
Российская газета вчера в 15:04
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Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
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Минобороны РФ: США усилили военную активность у берегов Чукотки

Коммерсантъ 29.12.19 в 07:11
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
REGNUM 07:33
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

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Общество

Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Газета.Ru вчера в 03:01
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Кнак: швейцарские хоккеисты уверены в себе перед матчем молодежного ЧМ со сборной России

Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой.
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Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
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Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

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Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
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Общество

Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

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«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
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Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года

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Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
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Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин

Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
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В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

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WADA опубликовала обновленный список запрещенных в спорте веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 1 января опубликовала новый список запрещенных в спорте препаратов, при этом произошли изменения и в порядке получения терапевтических исключений при наличии у спортсменов соответствующих медицинских показаний.
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В Сирию прибыли китайские системы ПВО. Видео

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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
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Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.
Lenta.ru 09:30
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