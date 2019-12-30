Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Также этой статьей предусмотрено
, что к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, способные причинить вред их здоровью.
VN.RU30.12.19 в 03:40

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В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

2020-й вступает в силу: за выгул собаки без поводка и намордника оштрафуют

Ветеринария и жизнь29.12.19 в 16:15

В России запретили выгуливать опасных собак без намордников

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Алтапресс30.12.19 в 08:58

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

Животных в зону: контактные зоопарки запретят с 1 января 2020

VN.RU30.12.19 в 03:40

В России запретили контактные зоопарки

Московский Комсомолец10:45
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Общество

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Общество

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