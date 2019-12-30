Запрещается выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключения составляют случаи, когда такие собаки находятся на огороженной частной территории. Тогда при входе на данную территорию должна быть сделана предупреждающая надпись.

Общество Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

Политика Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила подписчиков за поддержку Актриса Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку и молится о ее выздоровлении, и пожелала всем счастливого Нового года.

Кино Экранизация Uncharted снова лишилась режиссёра Издание Deadline со ссылкой на свои источники сообщает, что Sony Pictures пришлось перенести съёмки экранизации Uncharted из-за нового фильма о Человеке-пауке.

Политика Начался транзит газа через Украину по новому контракту Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м.

Экономика Инфляция в России в 2019 году составила 3% Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Авто Тарифы на эвакуацию авто выросли в Москве В столице со среды выросла стоимость услуги по перемещению и хранению на спецстоянках автомобилей, которые были припаркованы с нарушением установленных правил, сообщается на сайте «Московского паркинга».

Общество Беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок снизился до 200 евро Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с 1 января снизил нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами для личного пользования с 500 до 200 евро.

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Здоровье Названы преимущества резкого отказа от алкоголя Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.

Политика Визит Помпео в Узбекистан отложен «По взаимной договоренности намеченные на 5–6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате "Центральная Азия—США" (С5+1) переносятся на более поздние сроки»,— говорится в сообщении.

Энергетика Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.