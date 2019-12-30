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Татар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород
В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
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Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
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Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью
Армия и оружие
Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане
Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.
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Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
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Новые транзитные контракты между Россией и Украиной будут регулироваться по шведскому праву, заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
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