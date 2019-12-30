Общество

Татар-информТатар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
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В России меняются правила выгула собак и запрещаются контактные зоопарки

REGNUMвчера в 16:15

В России изменили правила содержания животных

Lenta.ru00:38

Питомцам контактных зоопарков в Волгограде предоставят укрытие

Московский Комсомолец00:42

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Парламентская газетавчера в 19:47

В России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

Татар-информ01:44

Правила содержания животных изменили в России

Народные новости01:30

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00
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Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 30.12.19 в 04:06
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Происшествия

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Неизвестные уничтожили фигуру мыши, размещенную на главной площади Владивостока. Стоимость объекта — 677 тыс.рублей.
Известия 00:08
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели вчера в 05:39
Гаджеты

AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 смогут превзойти Intel в играх

Будущие процессоры на архитектуре Zen 3 получат неплохой прирост к числу операций на такт (IPC).
Игромания.ру 29.12.19 в 05:19
Происшествия

Землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.
REGNUM 01:50
Авто

В Германии показали пикап BMW X7

Компания BMW представила концептуальный пикап, созданный на базе флагманского внедорожника марки BMW X7.
Новые автомобили вчера в 00:43
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС вчера в 16:06
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29.12.19 в 09:41
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Политика

Трамп заявил о нежелании войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Известия вчера в 21:55
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Общество

В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом

С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.
RT на русском вчера в 23:37
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01:29
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК вчера в 11:07
Наука

Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

Известия вчера в 19:10
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

iXBT.com 30.12.19 в 06:55
Армия и оружие

Более 60 кораблей ВМФ России встретили Новый год в Мировом океане

Свыше 60 кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России встретили Новый год в дальних походах.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 23.12.19 в 19:02
Здоровье

Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Экономика

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия повышается в России с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 23:19
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
REGNUM 00:06
Энергетика

«Нафтогаз»: новые транзитные контракты с Россией будут регулироваться по шведскому праву

Новые транзитные контракты между Россией и Украиной будут регулироваться по шведскому праву, заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Коммерсантъ вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Политика

Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия

Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
РИА Новости 01:17
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Политика

Зеленский в новогоднем обращении призвал «ватников» и «бандеровцев» к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, напомнил, что они разные и призвал страну к объединению.
Газета.Ru вчера в 18:55
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