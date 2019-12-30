Общество

Татар-информТатар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
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В России изменились правила обращения с животными

РИА Новости10:06

Питомцам контактных зоопарков в Волгограде предоставят укрытие

Московский Комсомолец00:42

В России изменили правила содержания животных

Lenta.ru00:38

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Парламентская газетавчера в 19:47

В России вступил в силу запрет на содержание экзотических животных

ТК Звездавчера в 18:03

В России вступает в силу запрет на содержание дома экзотических животных

ТАССвчера в 16:24

Вступил в силу закон о запрете содержания диких животных, птиц и рыб

REGNUMвчера в 16:25
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Авто

Электромобили наносят больше вреда экологии, чем дизельные автомобили

В компании подсчитали, что энергоемкие батареи (например, на 95 кВт*ч, как у топовых модификаций моделей Tesla), предназначенные для поездок на дальние расстояния, со временем выбрасывают в атмосферу больше двуокиси углерода (CO2), чем дизельные автомобили.
Автоновости дня 30.12.19 в 04:12
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Происшествия

В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку

Lenta.ru 10:23
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
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Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели вчера в 08:21
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

RT на русском 09:10
Политика

Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Вести.Ru 01:40
Происшествия

Три человека погибли при взрыве автомобиля в сирийской Ракке

Известия 07:02
Экономика

В России с 1 января выросли пенсии

Пенсия по старости проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров.
ТВ Центр 05:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Спорт

Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
Происшествия

Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в Новый год

Один из жителей Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь.
Известия 08:07
Происшествия

Саратовский студент устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта

Саратовский студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком. Об этом сообщает областное управление МВД.
РИА Новости 10:03
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ вчера в 12:30
Происшествия

Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Папа Римский Франциск извинился за ситуацию, когда 31 декабря он ударил по рукам женщину. Он объяснил, что потерял терпение.
Газета.Ru 07:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В стычке между заключёнными в мексиканской тюрьме погибли 16 человек

Как минимум 16 человек погибли в результате стычки между заключёнными Регионального центра социальной реинтеграции (Cerereso) Мэнли в центральной части Мексики.
REGNUM 05:10
Общество

Китайского ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Политическая Экспертиза 30.12.19 в 02:55
Экономика

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
ФАН вчера в 23:32
Футбол

«Оренбург» подписал хавбека сборной Казахстана Куата

Детали соглашения 26-летнего хавбека сборной Казахстана с российским клубом не разглашаются. Куат также играл за «Астану» и «Актобе».
Sports.ru 07:32
Экономика

Максимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января

Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum».
Общественное телевидение России вчера в 03:39
Авто

В Сети показали лифтбек Renault Logan

Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Автоновости дня вчера в 06:28
Политика

Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Известия 06:23
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:10
Здоровье

Роспотребнадзор: 78% школьников употребляют фастфуд и газировку

Порядка 78% учащихся российских школ употребляют газированные напитки и фастфуд, что способно привести к ожирению и возникновению эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Activityedu.ru 30.12.19 в 08:29
Гаджеты

Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
RuNews24.ru 09:06
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 10:02
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