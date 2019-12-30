Общество
Татар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород
В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
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Общество
В новогоднюю ночь на Кубани родилось 129 малышей
Как сообщили сотрудники минздрава края, в новогоднюю ночь на Кубани родилось 69 мальчиков, 60 девочек.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Во время новогоднего поздравления глава украинского государства Владимир Зеленский призвал страну к объединению, передает РИА Новости.
Экономика
В России выросли цены на алкоголь: водка подорожала на 15 рублей
По возрастанию, согласно новым нормам, бутылка водки (0,5 л) стоит минимум 230 рублей, то есть подорожала на 7%. Бутылка бренди той же вместимости – 315 рублей, и это всего 2,6%. Бутылка коньяка – 433 рубля, а это значит, что тут прирост цены целых 11,6%. Вырос ценник и у этилового спирта – с 49 рублей до 57.
Происшествия
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда
Общество
Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
Политика
Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко
Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
Происшествия
Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге
По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Политика
Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.
Политика
Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Шоу-бизнес
Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Общество
В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Энергетика
Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России
Индийские инвесторы вложили около 5,5 миллиарда долларов в российский нефтегазовый сектор, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Космос
Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой
Авто
В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин
С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Общество
В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Политика
На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
Гаджеты
Главный конкурент Redmi K30 показал свои возможности
В однопоточном режиме смартфон Realme X50, который является прямым конкурентом Redmi K30, набрал 2907 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Snapdragon 765G результат составил 7017 баллов.
Политика
Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны
Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.