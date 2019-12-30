Общество

Татар-информТатар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России меняются правила выгула собак и запрещаются контактные зоопарки

REGNUMвчера в 16:15

Питомцам контактных зоопарков в Волгограде предоставят укрытие

Московский Комсомолец00:42

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Парламентская газетавчера в 19:47

Запрет на выгул без намордника и поводка собак из списка потенциально опасных пород вступил в силу

Агентство Москва05:39

Россиянам запретили держать дома экзотических животных

РИАМОвчера в 21:45

В России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

Татар-информ01:44

2020-ый вступает в силу: какие законы начнут работать в новом году

Ветеринария и жизньвчера в 02:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Общество

В новогоднюю ночь на Кубани родилось 129 малышей

Как сообщили сотрудники минздрава края, в новогоднюю ночь на Кубани родилось 69 мальчиков, 60 девочек.
Регион online 05:43
Политика

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Во время новогоднего поздравления глава украинского государства Владимир Зеленский призвал страну к объединению, передает РИА Новости.
Инфорос 03:30
Экономика

В России выросли цены на алкоголь: водка подорожала на 15 рублей

По возрастанию, согласно новым нормам, бутылка водки (0,5 л) стоит минимум 230 рублей, то есть подорожала на 7%. Бутылка бренди той же вместимости – 315 рублей, и это всего 2,6%. Бутылка коньяка – 433 рубля, а это значит, что тут прирост цены целых 11,6%. Вырос ценник и у этилового спирта – с 49 рублей до 57.
Российский Диалог 05:57
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Общество

Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
Газета.Ru 03:57
Политика

Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко

Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Политика

Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.
Взгляд.ру вчера в 00:20
Политика

Лукашенко приказал найти альтернативу российской нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны дал поручение завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые контракты с Москвой, передает пресс-служба президента.
РБК вчера в 08:19
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Единоборства

Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Lenta.ru 03:16
Шоу-бизнес

Охлобыстин попросил прощения у проституток за сравнение с Водонаевой

Народные новости 30.12.19 в 01:27
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Общество

В МВД разъяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
РИА Новости 04:21
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости 01:12
Энергетика

Генконсул Индии рассказал об инвестициях в нефтегазовый сектор России

Индийские инвесторы вложили около 5,5 миллиарда долларов в российский нефтегазовый сектор, сообщил в интервью РИА Новости генконсул Индии во Владивостоке Шубхам Кумар.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ вчера в 07:18
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 30.12.19 в 04:32
Кино

Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Актуальные Новости вчера в 10:44
Космос

Красный гигант Бетельгейзе вскоре может стать сверхновой

Что происходит 30.12.19 в 08:20
Авто

В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин

С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».
RT на русском 03:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
iReactor вчера в 21:01
Общество

В новогодних гуляниях по всей России приняли участие 6,5 млн человек

RT на русском 05:27
Транспорт

В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте

Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
АБН 05:13
Политика

На Украине сообщили о решении отделить энергосистему от России

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что украинская энергосистема отделится от российской и белорусской.
РИА Новости вчера в 10:55
Гаджеты

Главный конкурент Redmi K30 показал свои возможности

В однопоточном режиме смартфон Realme X50, который является прямым конкурентом Redmi K30, набрал 2907 баллов, а при использовании всех ядер однокристальной системы Snapdragon 765G результат составил 7017 баллов.
iXBT.com 05:44
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости 30.12.19 в 21:54
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное