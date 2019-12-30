В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.

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Экономика В России выросли цены на алкоголь: водка подорожала на 15 рублей По возрастанию, согласно новым нормам, бутылка водки (0,5 л) стоит минимум 230 рублей, то есть подорожала на 7%. Бутылка бренди той же вместимости – 315 рублей, и это всего 2,6%. Бутылка коньяка – 433 рубля, а это значит, что тут прирост цены целых 11,6%. Вырос ценник и у этилового спирта – с 49 рублей до 57.

Общество Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.

Политика Два украинских телеканала показали поздравление Порошенко Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко, а в первые минуты после полуночи - поздравление нынешнего лидера страны Владимира Зеленского.

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Политика Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль 20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.