Общество

Татар-информТатар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В России меняются правила выгула собак и запрещаются контактные зоопарки

REGNUMвчера в 16:15

Питомцам контактных зоопарков в Волгограде предоставят укрытие

Московский Комсомолец00:42

В России изменились правила выгула собак опасных пород

Парламентская газетавчера в 19:47

Россиянам запретили держать дома экзотических животных

РИАМОвчера в 21:45

В России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород

Татар-информ01:44

С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике

Оka.fm30.12.19 в 06:00

Волгоградцы не смогут выгуливать опасных собак без намордника

Волгоградская правда00:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:27, Ашберн
Происшествия

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Интерфакс вчера в 11:49
Здоровье

Врач назвал симптомы, свойственные почти всем типам рака

Как рассказал московский врач, один из основных симптомов, свойственный всем типам рака, – не проходящее ощущение слабости и усталости.
Московский Комсомолец 30.12.19 в 01:56
Авто

В России запретили ездить на автомобилях без номеров

Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
ToDay News Ufa вчера в 12:09
Общество

Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%

В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Интерфакс 03:01
Армия и оружие

Донбасс сегодня: ВСУ скрывают реальные потери за год, солдаты Киева массово бегут

В Луганске рассказали о потерях украинской армии за год, которые скрывает Минобороны Украины. ВСУ обстреляли донецкий аэропорт.
ФАН вчера в 09:54
Армия и оружие

Польша модернизирует советские танки Т-72 для войны с Россией

Польша модернизирует находящиеся на балансе советские танки Т-72 для возможной войны с Россией.
Актуальные Новости 03:30
Экономика

ЦБ начал брать комиссию за использование системы быстрых платежей

Банк России с 1 января начал взимать плату с банков за использование Системы быстрых платежей (СБП).
РИА Новости вчера в 20:50
Происшествия

В центре Владивостока сожгли фигуру мыши

27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru.
РБК 02:05
Армия и оружие

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки

Эксперты назвали главные отечественные военные новинки, заслуживающие особого внимания.
Дни24 30.12.19 в 12:36
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Политика

Украина начала транзит газа в Европу по новому контракту с РФ

По новому пятилетнему контракту объем транзита через Украину составит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.
Коммерсантъ 03:55
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье

В Москве похолодает до минус двух-минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
РИА Новости 02:51
Здоровье

«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?

Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
BFM.ru вчера в 09:27
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
Единоборства

Боец Али Исаев выиграл чемпионский титул на турнире PFL

REGNUM 01:24
Политика

США направят в Ирак 750 военных после атаки на посольство

США после нападения на американское посольство в Ираке незамедлительно направят в регион около 750 солдат, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 19:58
Футбол

Егоров заставлял инспекторов менять оценки судьям («Бизнес Online»)

Если Егоров не соглашался с оценкой, а работу судьи критиковали в СМИ, процедуру проводили с учетом регламента: рапорт возвращали инспектору, а если он не менял оценку, случай отправляли на рассмотрение экспертно-судейской комиссии РФС.
Sports.ru 30.12.19 в 09:25
Происшествия

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Российская газета 01:13
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
РИА Новости вчера в 17:19
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День 30.12.19 в 10:25
Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Шоу-бизнес

Волочкова начала парад купальников на тайском пляже

Парад откровенных снимков Настя решила начать уже сейчас.
Народные новости 30.12.19 в 04:07
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Ранее в последнем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российская команда со счетом 6:1 разгромила команду Германии.
РИА Новости 01:12
Происшествия

Пропавший в новогоднюю ночь ребёнок из Благовещенска найден живым

RT на русском 03:52
Общество

В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек

Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
ТАСС вчера в 18:54
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Политика

Путин присвоил звание генерала замначальника петербургского главка МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-майора заместителю начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Михаилу Ильину.
Мойка78 вчера в 12:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное