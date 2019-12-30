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Татар-информВ России изменились правила выгула собак потенциально опасных пород
В России начали действовать новые правила выгула собак опасных пород, об этом сообщается на сайте Госдумы. Согласно новации, запрещается выгул собак потенциально опасных пород без намордника и поводка, независимо от места прогулки.
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С 1 января собак определенных пород можно будет выгуливать только в наморднике
Оka.fm30.12.19 в 06:00
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