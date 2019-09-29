Общество
ИзвестияВ России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Известия вчера в 22:54
Волейбол
Российские волейболистки проиграли сборной США на Кубке мира
РБК 27 сентября в 08:29
Политика
Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский сказал, что канцлер Германии Ангела Меркель оказывает недостаточную поддержку украинской стороне.
Газета.Ru 03:09
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Авто
Бюджетный аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил в дилерские салоны
Бюджетный китайский аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200 появится в продажах уже в октябре.
Слово и Дело вчера в 16:18
Наука
Частицы пластика обнаружили в чайных пакетиках
Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
МедиаПоток 26 сентября в 03:41
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика
Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским
Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.
Взгляд.ру 02:16
Общество
В МЧС прокомментировали новости о запрете курения на балконе
В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану корреспонденту «БИЗНЕС Online» затруднились прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о запрете курения на балконах.
БИЗНЕС Online 26 сентября в 09:30
Театры
Умер великий режиссер Марк Захаров
Sputnik Латвия вчера в 05:59
Космос
Илон Маск анонсировал первый полет Starship через два месяца
Комсомольская правда 01:28
Экономика
В России выросло число коррупционных преступлений
За период с января по август 2019 года на 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений связанных с коррупцией, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, опубликованных на официальном сайте ведомства.
Rambler News Service 27 сентября в 08:17
Финансы
S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года
Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Политика
Криклий озвучил потери украинских портов после ухода Крыма
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что общие потери украинских портов после начала событий 2014 года уже составили более 6 млрд. гривен.
Новостной фронт вчера в 20:35
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Общество
В Магнитогорске педагог лишилась работы из-за старых откровенных фото
В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Политика
Самолет президента Кипра экстренно сел в Нью-Йорке из-за неполадок
Частный самолет, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 02:39
Политика
Украина запустит автобусы от границы с Крымом
Министр заверил, что Украина обязательно запустит официальные пассажирские перевозки от границы с Крымом.
Krym.News вчера в 10:20
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Экономика
Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг
На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
Известия вчера в 17:01
Спорт
Избежавший дисквалификации Коулман стал чемпионом мира на стометровке
Чемпионат вчера в 15:34
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Футбол
18 футболистов ЦСКА отправились на матч с «Уралом»
Матч «Урал» — ЦСКА состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 11:30 по московскому времени.
Sport24.ru вчера в 08:49
Космос
Ученые нашли в Солнечной системе признаки черной дыры
Актуальные Новости 27 сентября в 04:38
Политика
В Австрии проходят досрочные парламентские выборы
В Австрии 29 сентября проходят досрочные парламентские выборы после скандала с бывшим вице-канцлером Кристианом Штрахе, который привел к роспуску правительства и отставке канцлера Себастьяна Курца.
Коммерсантъ 02:54
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Украинские журналисты возмущены поведением пресс-секретаря Зеленского
Национальный союз журналистов Украины возмущен действиями пресс-секретаря президента страны Юлии Мендель и требует от нее извинений за "досадные ситуации".
Комсомольская правда вчера в 08:28
Общество
Ученые выявили опасный для здоровья режим стиральной машины
Известия вчера в 20:26