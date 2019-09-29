с чего всё началось

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.

В России изменился список документов для приема на работу

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