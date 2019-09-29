Общество
ИзвестияВ России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.
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с чего всё началось
Соответствующее решение, закрепляющее форму нового документа, было принято постановлением правления ПФР, опубликованном на официальном портале правовой информации.Московский Комсомолец03:46
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Общество
Жители Подмосковья сняли странный объект в небе
РИА Новости 05:33
Футбол
ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Опубликовано видео пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке.
RT на русском 27 сентября в 03:36
Политика
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ.
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Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Газета.Ru 04:17
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В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Экономика
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В попытке сделать российскую экономику неуязвимой для санкций США Кремль сделал «дедолларизацию» своей долгосрочной целью.
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Общество
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Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
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NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия
В Москве при падении автомобиля в реку погибли два человека
В результате падения автомобиля в Москву-реку в районе Коломенской набережной погибли два человека.
RT на русском 05:58
Футбол
Эксперт Марк Рубин: «Система VAR испортила матч „Локомотив“ – „Зенит“»
Поражение «Зенита» от «Локомотива» со счётом 0:1 эксперт «ПД» заслуженный тренер России по футболу Марк Рубин считает результатом слабой игры чемпионов в атаке.
Петербургский дневник вчера в 14:55
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
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Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
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Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
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80 минут до старта: Комментарий Виталия Петрова
В Mercedes выбрали для стартового отрезка шины Medium, но сложно сказать, станет ли эта стратегия выигрышной.
F1news.ru 05:50
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Microsoft продемонстрирует возрожденную линейку аксессуаров
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Политика
Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.
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Логотип Apple в iPhone и MacBook начнет светиться и менять цвет
Накануне американская компания запатентовала логотип в смартфонах и ноутбуках, который в зависимости и от уведомлений будет светиться и менять цвет.
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В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
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