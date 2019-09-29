Общество

ИзвестияИзвестияВ России изменился список документов для приема на работу

С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.
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с чего всё началось
Соответствующее решение, закрепляющее форму нового документа, было принято постановлением правления ПФР, опубликованном на официальном портале
 правовой информации.
Московский Комсомолец03:46

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В России ввели новый документ для приема на работу

РБК04:55

В России изменился перечень документов для приема на работу

ТАСС04:48

В России изменился список документов для приема на работу

Известия02:27

В России изменился список документов для трудоустройства

РЕН ТВ04:02

В России изменился список документов для приема на работу

РИА Новости03:17

В России изменился список документов для устройства на работу

Коммерсантъ04:38

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