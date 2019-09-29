Общество
ИзвестияВ России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу. Вместо свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), выдача которых прекратилась, в него включен аналогичный электронный документ.
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с чего всё началось
Соответствующее решение, закрепляющее форму нового документа, было принято постановлением правления ПФР, опубликованном на официальном портале правовой информации.Московский Комсомолец03:46
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Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Путин приедет в Париж на похороны Жака Ширака
Президент России Владимир Путин посетит церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, который ушел из жизни 26 сентября.
Невские Новости вчера в 12:02
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com 27 сентября в 06:06
Шоу-бизнес
Волочкова призвала молиться о душе еще не умершей Заворотнюк
Поклонники удивились и начали спрашивать, правда ли Заворотнюк умерла. Ведь обычно молятся о душах умерших людей.
Вести Подмосковья 04:11
Космос
Двигатель ракеты Ariane 6 прошел испытания
Европейское космическое агентство сообщило, что испытания двигателя первой ступени будущей европейской ракеты Ariane 6 успешно завершились.
Rusargument вчера в 18:59
Общество
В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".
РИА Новости 27 сентября в 02:51
Политика
Бабий Яр: антифашистский комитет Украины провел митинг реквием
В память о жутких событиях связанных с массовыми казнями гражданского населения в Бабьем Яру антифашистский комитет Украины провел митинг-реквием.
Новостной фронт вчера в 07:59
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Культуромания 26 сентября в 01:46
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
Использование экономного режима в стиральных машинах может представлять угрозу для здоровья человека, поскольку не позволяет уничтожать опасные бактерии, устойчивые к действию антибиотиков.
РИА Новости вчера в 19:14
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей
Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов.
Lenta.ru 03:57
Гаджеты
В сети появились изображения будущего iPhone 12
По информации инсайдера, в будущем году Apple может отказаться от «чёлки» в верхней части смартфона, где располагались камера и различные датчики, а также разговорный динамик.
Live24 27 сентября в 01:38
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Политика
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии
Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
Вести.Ru 01:12
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Гаджеты
Xiaomi выпустит менее тысячи революционных Mix Alpha
Ferra 26 сентября в 00:12
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
NYT: Трамп хотел обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел обвинить во вмешательстве в выборы главы страны в 2016 году украинскую сторону.
Газета.Ru 03:25
Происшествия
Пятеро детей ранены при взрыве гранаты в ЛНР
РЕН ТВ вчера в 12:38
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Футбол
«Рубин» — «Уфа»: прогноз Алексея Андронова на матч 11-го тура РПЛ в Казани
Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Уфа» в 11-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Чемпионат 04:40
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Единоборства
Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением
28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru 01:46
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Футбол
Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в матче 6-го тура чемпионата Германии против «Падерборна» (3:2) установил новый рекорд бундеслиги.
Спорт-Экспресс 01:19