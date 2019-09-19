Общество

9111.ru9111.ruВ России изменится система взыскания долгов с граждан

Минюст и ФССП разрабатывают новую концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», согласно которой изменится система взыскания долгов с граждан. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
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Эксперт прокомментировал сообщения об изменениях в системе взыскания долгов с граждан

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Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

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России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 22:12, Вашингтон
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Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
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Ирина Добрецова, являясь врачом общей практики, заявила, что далеко не все лекарства помогают в борьбе с простудой.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
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В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
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Президент США Дональд Трамп встретился с основателем Facebook Марком Цукербергом. Встреча произошла в Овальном кабинете Белого дома.
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Суд освободил Губайдулина из-под стражи

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Умер известный французский актер Шарль Жерар

Артист скончался в возрасте 92 лет. Известный французский актер Шарль Жерар умер в Париже на 93 году жизни.
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Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк

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Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
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