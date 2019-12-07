Общество
ИзвестияВ России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
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Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Футбол
Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Происшествия
Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Спорт
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Общество
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Экономика
ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Шоу-бизнес
Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Общество
РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии
РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Наука
Ученые назвали новую причину возникновения рака
Учёные провели анализ 13 различных тканей и смогли установить, что появление множества однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) повышает риск развития болезни.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет
В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
Армия и оружие
Китай обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В китайских СМИ появилась статья с обвинениями в адрес России. Авторы утверждают, что Москва украла технологию гиперзвуковых ракет «Циркон».
Музыка
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.
Экономика
«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд
«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Наука
В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет
Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Фигурное катание
Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.