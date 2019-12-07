Общество

ИзвестияИзвестияВ России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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с чего всё началось

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины

РИА Новости08:20

Депутат оценил идею нового сопроводительного документа на автомобиль

RT на русском07:22

Новый обязательный документ на автомобили подвергся жесткой критике

URA.Ru07:12

В России появится новый сопроводительный документ на машину

ТАСС03:40

Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

Газета.Ru03:36

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru00:20

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56
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Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Известия 07:20
Футбол

Владимир Федотов покинул «Оренбург»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:42
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Политика

Лукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

REGNUM 07:58
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Происшествия

Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.
Вести.Ru 05:24
Спорт

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Российская газета 08:42
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Спорт

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 08:25
Общество

В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили выплачивать стипендии безработным россиянам в возрасте от 50 лет, которые желают учиться, чтобы найти новую работу.
Pravda.Ru 05:34
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда 06:25
Экономика

ГТЛК приобрела 76,3% Национального резервного банка

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) приобрела 76,27% Национального резервного банка (НРБ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.
Ведомости 02:26
Шоу-бизнес

Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Культуромания вчера в 10:51
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Общество

РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии

РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
Lenta.ru 08:08
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Наука

Ученые назвали новую причину возникновения рака

Учёные провели анализ 13 различных тканей и смогли установить, что появление множества однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) повышает риск развития болезни.
Online47.ru 07:53
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru вчера в 03:42
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет

В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 06:14
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке, говорится в отчете, поступившем в РИА новости.
РИА Новости вчера в 11:55
Армия и оружие

Китай обвинил Россию в краже технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»

В китайских СМИ появилась статья с обвинениями в адрес России. Авторы утверждают, что Москва украла технологию гиперзвуковых ракет «Циркон».
OAnews 02:14
Музыка

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.
Страна Советов on-line 07:00
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости 05 декабря в 17:57
Происшествия

В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
RT на русском 03:47
Общество

Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Актуальные Новости 02:54
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт 08:19
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