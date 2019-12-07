В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.

с чего всё началось

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Политика СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.

Происшествия Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Футбол Владимир Федотов покинул «Оренбург» Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.

Происшествия Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Происшествия Три человека погибли в массовом ДТП во Владимирской области Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и спровоцировал столкновение с тремя транспортными средствами – ВАЗом, УАЗом и Nissan.

Политика Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Спорт Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA 25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.

Кино Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.

Общество РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Наука Ученые назвали новую причину возникновения рака Учёные провели анализ 13 различных тканей и смогли установить, что появление множества однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) повышает риск развития болезни.

Политика Порошенко рекомендовал Зеленскому не встречаться с Путиным тет-а-тет В своем блоге на сайте "Украинской правды" экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.

Музыка Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года, составленный журналом Forbes, возглавила американская певица Тейлор Свифт, которая заработала в текущем году 185 миллионов долларов.