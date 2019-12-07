Общество
ИзвестияВ России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
Читать в источнике
Оценить333
с чего всё началось
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.RT на русскомвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.
Музыка
София Ротару выступит на «Песне года» в Москве
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
Медведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу
Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Общество
В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Кино
Портал IMDb назвал самых популярных актеров года
Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Происшествия
Двое подростков скончались в онкоцентре им Блохина, по мнению Рыкова, причиной смерти могла стать врачебная ошибка
По словам М.Рыкова, раньше детская смертность в онкоцентре составляла – "1 человек в два года в среднем, то есть меньше 1% пациентов".
Единоборства
Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Футбол
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Шоу-бизнес
Мошенники выставили на продажу дом Волочковой
Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Футбол
«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Здоровье
Врач объяснил, опасны ли папилломы для здоровья
Дерматоонколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов объясняет, как быть в такой ситуации.
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Космос
NASA отправит на Луну женские манекены
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.