В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.

с чего всё началось

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

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