Общество

ИзвестияИзвестияВ России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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с чего всё началось

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

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Новый обязательный документ на автомобиль вызвал сомнения

Lenta.ru10:26

В Госдуме оценили идею нового документа на автомобиль

Газета.Ru09:23

Депутат оценил идею нового сопроводительного документа на автомобиль

RT на русском07:22

В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины

РИА Новости08:20

Новый обязательный документ на автомобили подвергся жесткой критике

URA.Ru07:12

В России появится новый сопроводительный документ на машину

ТАСС03:40

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56
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Происшествия

Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.
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София Ротару выступит на «Песне года» в Москве

Аргументы и Факты вчера в 17:10
Происшествия

В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре

Российская газета 11:33
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Политика

Медведев назвал условие успешного договора с Украиной по газу

Договор между Россией и Украиной по вопросу транзита газа состоится, если Украина перестанет требовать выплат по решениям суда.
Вечерняя Москва 05:18
Футбол

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Газета.Ru 11:10
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Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

РИА Новости 09:15
Общество

В Steam выйдет симулятор Иисуса Христа

Cyber.sports.ru 06:58
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Белоруссия считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.
Lenta.ru 08:43
Кино

Портал IMDb назвал самых популярных актеров года

Американка Бри Ларсон, сыгравшая Капитана Марвел в киновселенной Marvel, возглавила рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года по версии портала IMDb.
Rambler News Service вчера в 03:02
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
RT на русском 07:08
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Гаджеты

Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9

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Происшествия

Двое подростков скончались в онкоцентре им Блохина, по мнению Рыкова, причиной смерти могла стать врачебная ошибка

По словам М.Рыкова, раньше детская смертность в онкоцентре составляла – "1 человек в два года в среднем, то есть меньше 1% пациентов".
Эхо Москвы 10:18
Единоборства

Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов

В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Lenta.ru 07:33
Футбол

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Чемпионат 11:35
Шоу-бизнес

Мошенники выставили на продажу дом Волочковой

Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
News.ru вчера в 07:26
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Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
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На Украине объявили о подготовке марша на Крым

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Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
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Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

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«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

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Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Здоровье

Врач объяснил, опасны ли папилломы для здоровья

Дерматоонколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов объясняет, как быть в такой ситуации.
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Политика

Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости вчера в 15:12
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NASA отправит на Луну женские манекены

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Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
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