Общество

ИзвестияИзвестияВ России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
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с чего всё началось

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. RT ознакомился с текстом стандарта.
RT на русскомвчера в 23:00

Подробнее о событии

В Госдуме оценили идею нового документа на автомобиль

Газета.Ru09:23

В ГД оценили изменение состава сопроводительных документов на машины

РИА Новости08:20

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известиявчера в 23:56

Новый обязательный документ на автомобили подвергся жесткой критике

URA.Ru07:12

В России появится новый документ на автомобили

РБК01:45

В России появится новый документ на автомобиль

Lenta.ru00:20

Депутат оценил идею нового сопроводительного документа на автомобиль

RT на русском07:22
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Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Футбол

«Ахмат» и «Уфа» определились с составами на игру

ProstoProSport 10:05
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Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Происшествия

В деле о пожаре в одесском колледже появились подозреваемые

Два человека подозреваются по делу о пожаре в колледже Одессы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя начальника главного управления национальной полиции Украины, начальника следственного управления Одесской области Сергея Шайхета.
Газета.Ru 09:43
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Экономика

Военные построят в Севастополе мегасклад

Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
ForPost 08:28
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости вчера в 05:40
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 04 декабря в 10:24
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт 08:19
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Армия и оружие

Киев показал жителям Донбасса, что ждет их после «реинтеграции»

В оккупированном украинскими карателями Славянске ко дню вооруженных сил устроили показательную выставку, посвященную «защитникам Украины», где не обошлось без героизации нацистских коллаборационистов.
Новостной фронт 04:58
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

В Крыму ученые смогли определить размеры астероида, представляющего потенциальную опасность для Земли.
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Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс 00:55
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
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Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом

Sportbox.RU 09:18
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, который обвиняется в посягательстве на убийство главы ЦПЭ МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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Происшествия

Бывшую первую замглавы Щелково арестовали по обвинению в мошенничестве

Бывшей первой замглавы подмосковного Щелково предъявлено обвинение в мошенничестве, она арестована, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 06:53
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
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Российские специалисты получили патент на комбинированный двигатель для авиации и космоса

"Технический результат изобретения заключатся в снижении массы двигательной установки летательного аппарата и более упрощенной ее конструкции по сравнению с другими типами комбинированных двигателей", - отмечается в сообщении.
ТАСС 06:26
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru 08:29
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru вчера в 03:42
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
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Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал помолвку бывшей жены

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста.
StarHit.ru 03:30
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Источник: Роналду сожалеет о переходе в «Ювентус». Португалец уверен, что в «Реале» он смог бы выиграть «Золотой мяч»

В этом году обладателем «Золотого мяча» в шестой раз стал капитан «Барселоны» Лионель Месси.
Sportbox.RU 10:16
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
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