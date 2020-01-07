с чего всё началось

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Политика «Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

Происшествия Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.

Политика Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.

Кино Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2» Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.

Кино Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения» В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».

Хоккей Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.

Политика Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.

Политика В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.

Шоу-бизнес Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.

Гаджеты Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.

Авто Современные моторные масла могут сломать двигатель Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.

Политика Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.

Гаджеты Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.