Общество
Lenta.ruВ России изменят порядок поверки счетчиков
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с чего всё началось
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (это ведомственная система с открытым доступом).Российская газетавчера в 01:10
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Политика
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака
Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Происшествия
Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя
Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Армия и оружие
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
Армия и оружие
Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Политика
Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»
Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Кино
Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»
В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Хоккей
Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Армия и оружие
Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт
Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Политика
Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы
Политика
Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана
Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Футбол
«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре
«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
Шоу-бизнес
Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину
Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Армия и оружие
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США
Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Общество
В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.
Армия и оружие
Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке
ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
Авто
Современные моторные масла могут сломать двигатель
Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Политика
Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
Гаджеты
Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в «дерби»
На манчестерском стадионе «Олд Траффорд» состоялось городское дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Гаджеты
«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона
Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
Происшествия