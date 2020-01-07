Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
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с чего всё началось
Как пояснили в Росстандарте, после того, как специалист сделает на месте поверку прибора, в течение суток он вносит данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин"
 (это ведомственная система с открытым доступом).
Российская газетавчера в 01:10

Подробнее о событии

Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков

ТАССвчера в 23:25

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

РЕН ТВвчера в 22:08

В Росстандарте рассказали об изменении порядка поверки счетчиков

Российская газетавчера в 01:10

В России изменятся правила поверки счетчиков в домах и квартирах

URA.Ruвчера в 14:54

Счётчики будут проверять по-новому

Общественное телевидение Россиивчера в 13:33

Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Известиявчера в 10:48

В России изменяют правила поверки счетчиков

РИА Новостивчера в 18:48
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Политика

«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты в облет Ирана и Ирака

Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.
Интерфакс 07:05
Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Znak.com 01:32
Армия и оружие

Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке

Спровоцированная атакой США в Ираке эскалация напряженности в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия, в настоящее время усиливается.
ТАСС 09:35
Армия и оружие

Американские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Московский Комсомолец 09:12
Политика

Путин и Эрдоган осудили убийство США иранского генерала Сулеймани

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценили убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе как рискованные и неправомерные.
ФАН 09:57
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие.
REGNUM 05:29
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Кино

Школа в Петровске прославилась благодаря «Союзу спасения»

В сегодняшнем выпуске новостей на радиостанции «Эхо Москвы» рассказали об учителях, которые слишком серьезно восприняли слова федерального министра культуры Владимира Мединского насчет обязательного просмотра фильма «Союз спасения».
Saratovnews 06 января в 07:55
Хоккей

Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), передает Sport24.
Газета.Ru 08:21
Армия и оружие

Основной версией крушения украинского самолета в Иране предложили считать теракт

Эксперт предложил не исключать ни одну из версий, отметив, что лайнер упал в момент, когда отношения Ирана и Соединенных Штатов максимально обострились.
Lenta.ru 10:10
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

РИА Новости вчера в 11:47
Политика

Трамп решил обратиться к нации после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп после ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским базам в Ираке решил выступить с обращением к нации.
Lenta.ru вчера в 20:15
Футбол

«Спартак» не намерен отказываться от сборов в ОАЭ и турнира в Катаре

«Спартак» не намерен переносить запланированный сбор в ОАЭ, а также отказываться от участия в товарищеском турнире в Катаре.
Sportbox.RU 09:36
Шоу-бизнес

Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине

Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Kleo.ru 06:19
Политика

В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT рассказал, что политики стран Прибалтики, когда покидают должности, очень объективно оценивают происходящее в их стране.
РИА Новости 05:37
Шоу-бизнес

Болезнь Джигарханяна помогла вернуть любимую женщину

Татьяна Власова, бывшая супруга, не поверила в их искреннюю любовь и решила помочь Джигарханяну избавиться от корыстных намерений молодой девушки.
Независимый публицист 06:16
Армия и оружие

Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.
РИА Новости 06:03
Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от России деньги

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что украинская компания не собирается тратить полученные от России $2,9 млрд на погашение своих долгов, сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 09:47
Общество

В компании Boeing прокомментировали крушение самолёта в Иране

RT на русском 08:14
Гаджеты

Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа

Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.
Planet Today 06:48
Армия и оружие

Fox: США не способны сбивать иранские ракеты в Ираке

ГЛАС уже сообщал о том, что в Интернете появилось новое видео удара по американским военным базам.
ГЛАС.RU 10:08
Авто

Современные моторные масла могут сломать двигатель

Отмечается, что рекомендуемые масла стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE избавляют автомобилистов от некоторых проблем, но при этом сокращают срок службы двигателя.
Tvoe-avto.com 06:02
Политика

Эрдоган рассказал русскую пословицу на открытии «Турецкого потока»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что Анкара и Москва и дальше будут продуктивно сотрудничать, а также рассказал русскую пословицу.
ПолитРоссия 08:38
Гаджеты

Samsung представил неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно питаться пожилым людям.
UfacityNews.ru вчера в 02:35
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в «дерби»

На манчестерском стадионе «Олд Траффорд» состоялось городское дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
ГЛАС.RU вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Гаджеты

«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона

Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
ГЛАС.RU 09:30
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Как работают Яндекс.Новости?
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