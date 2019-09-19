Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.

с чего всё началось

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

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