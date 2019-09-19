Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10
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Политика

Лавров заявил о размещении оружия США в космосе

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
Газета.Ru 18:53
Политика

В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН 12:15
Спорт

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ

Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Экономика

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Кино

Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»

Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Политика

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
РБК 15:53
Авто

Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном Touareg

В Сети появились фото нового минивэна Volkswagen Viloran.
Новые автомобили 03:13
Политика

У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»

Акция "Нормандский сговор - государственная измена" против реализации "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, проходит у здания офиса президента Украины, в ней участвуют, в том числе, радикалы.
РИА Новости 13:48
Происшествия

СК завел дело после нападения браконьеров из КНДР на пограничников

Следователи возбудили уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море, сообщила пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 04:29
Космос

Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день

Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Армия и оружие

Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Футбол

«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы

МК-Спорт 15:25
Происшествия

В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»

В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Хоккей

2 очка Войнова помогли «Авангарду» победить в Уфе

Sportbox.RU 12:38
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Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»

Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 13:35
Футбол

«Манчестер Сити» уверенно переиграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов

Английский «Манчестер Сити» на выезде переиграл украинский «Шахтёр» 18 сентября в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Красная весна 08:11
Религия

В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками

В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Политика

Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

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Авто

На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x

Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com 17 сентября в 15:43
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
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Стали известны победители кинофестиваля «Меридианы Тихого-2019»

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Армия и оружие

Выяснилось, почему корабль ВМС США не смог зайти в грузинский Поти

Экспедиционный транспортный корабль «Юма» ВМС США 16 сентября не смог войти в Поти по техническим причинам, утверждают официальные лица, однако грузинская оппозиция не верит этому и говорит о «сходе страны с западной орбиты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
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Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов

Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
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Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена

На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Армия и оружие

В ДНР рассказали об иностранном «сафари» на людей в Донбассе

С началом вооруженного конфликта на юго-востоке Украины в Донбасс прибывают иностранцы для участия в "человеческом сафари".
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«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос

Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28
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