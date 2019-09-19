Общество
Lenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан
В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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с чего всё началось
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.Коммерсантъвчера в 18:03
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Skoda запустила производство первого гибрида
SpeedMe вчера в 08:02
Политика
Депутат Рады заявил о «формуле Зеленского» по Донбассу
Формула президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе не предусматривает изменений в конституцию относительно статуса территорий, неподконтрольных Киеву, заявил депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Богдан Яременко.
Взгляд.ру 09:09
Политика
Русофилы Болгарии отпраздновали народную победу над властями Софии
16-й Собор русофилов Болгарии ознаменовался рекордным числом участников и массовыми акциями протеста против репрессий властей в отношении их лидеров.
ФАН 17 сентября в 07:14
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
RT на русском 07:47
Происшествия
Прокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении актёра Павла Устинова, осуждённого на 3,5 года колонии.
RT на русском 03:41
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
РИА Новости 02:53
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Гаджеты
В программном обеспечении SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 реализованы три ключевых новшества
iXBT.com 04:21
Происшествия
Пациент более двух суток провел в подвале красноярской больницы
Пациент больницы в Железногорске Красноярского края потерялся и более двух суток провел в подвальном помещении этого же лечебного учреждения, сообщила РИА Новости представитель добровольческой поисково-спасательной группы "Сибирь" Анна Логиновская.
РИА Новости 07:15
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк составили новый план лечения
Как сообщает Super, после того, как Заворотнюк пришла в сознание, врачи составили ей новый план лечения.
BFM.ru 08:18
Происшествия
Задержанному «подрывнику» моста в Киеве предъявили обвинение
Участнику войны в Донбассе, задержанному на Мосту метро в Киеве, решили предъявить обвинение в хулиганстве, заявил 19 сентября на брифинге заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Крищенко.
REGNUM 08:37
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег при задержании за взятку в Москве
Возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве сотрудник УВД на Московском метрополитене расстрелял своих коллег, сообщает 18 сентября телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 12:03
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru вчера в 07:45
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Футбол
France Football учредил награду имени Льва Яшина
Интерфакс-Спорт 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Футбол
Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак»
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о предварительных переговорах с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
RT на русском 07:39
Политика
Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.
РБК 09:10
Общество
Oxxxymiron запустил трансляцию #сядьзатекст
Snob.ru 08:10
Происшествия
Арестован бывший глава департамента Минкультуры Цветнов
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО бывшего руководителя Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес
Алек Болдуин в шестой раз станет отцом
Несколько часов назад жена Алека Болдуина – Хилария Болдуин – объявила о беременности.
ОК! вчера в 22:59
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Экономика
ФНС исключит Великобританию из списка автообмена финансовой информацией
ФНС подготовила проект приказа, которым предлагается исключить из списка юрисдикций, заявивших о готовности обмениваться финансовой информацией с Россией в автоматическом режиме, Великобританию, соответствующий документ размещен на regulation.gov.ru.
Rambler News Service 09:01
Авто
Volkswagen готовит новый минивэн Viloran с дизайном под Touareg
Передняя часть авто выполнена в духе кроссовера Volkswagen Touareg: практически такая же радиаторная решетка и оптика похожей формы.
CarsWeek.ru 04:35
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52