Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

СМИ сообщили о предложении дать должникам возможность избежать суда

РБК04:00

Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10
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Шоу-бизнес

Заворотнюк составили новый план лечения

BFM.ru 08:18
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика

Начались переговоры по транзиту газа через Украину

«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Общество

Лукашенко назвал ситуацию в школах бардаком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя увольнение учительницы в одной из школ Гомеля из-за конфликта с четвероклассником, назвал ситуацию в белорусских школах бардаком.
РИА Новости 06:31
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Происшествия

СМИ рассказали об инциденте с пьяным пилотом рейса Тюмень — Сургут

Российский пилот не смог выполнить внезапно назначенный рейс из Тюмени в Сургут из-за выпитого алкоголя, передаёт ФАН.
RT на русском 07:54
Армия и оружие

Минобороны Саудовской Аравии показало обломки ракет, атаковавших НПЗ

«Месторождения атаковали четыре крылатых ракеты, которые пролетели с севера на юг», – сообщил представитель Минобороны Турки аль-Малики.
RuNews24.ru вчера в 13:06
Политика

Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу

Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.
РИА Новости 08:45
Авто

АвтоВАЗ приостановил продажи партии Lada Largus

Специалисты компании обнаружили возможный дефект в топливной системе определенных версий Lada Largus.
SpeedMe 01:48
Шоу-бизнес

В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк

Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика

Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском вчера в 14:07
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Происшествия

Объявлен в розыск хозяин утонувшего в Черном море катамарана

Российская газета 08:05
Политика

В Луганске пытались взорвать мост

В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.
Российская газета 03:11
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия

Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову

Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Политика

Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
РБК вчера в 13:59
Авто

Назван ТОП-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке

Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора autospot.ru назвали десятку самые невостребованных автомобиле у покупателей в России, которые приобретают через Интернет.
Народные новости 09:23
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Культура

Хидео Кодзима приедет на «ИгроМир 2019»

«Ореанда-Новости» Хидео Кодзима почтит личным присутствием главную сцену выставки 5 октября в 16:30.
Ореанда-Новости 09:16
Политика

Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу

Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.
РЕН ТВ 08:38
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Политика

Майк Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Пенс добавил, что Соединенные Штаты готовы защитить и себя, и своих союзников в районе Персидского залива.
Страна Советов on-line вчера в 07:20
Футбол

Федун прокомментировал слухи о переговорах с Венгером

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером.
Газета.Ru 07:49
Технологии

Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram

Роскомнадзор несколько дней назад заблокировал интернет-сайт крупного форума на английском языке математической направленности, который называется Art Of Problem Solving.
Актуальные Новости вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк

Medical Note вчера в 20:46
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
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