Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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