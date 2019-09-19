Общество
Lenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан
В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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с чего всё началось
Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.Коммерсантъвчера в 18:03
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:22, Вашингтон
Политика
Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину
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Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
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«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
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Искалеченная девочка из Ингушетии встретилась с матерью
Малышка из Ингушетии, которой после пыток в приемной семье ампутировали руку, встретилась со своей матерью, Лидией Ажиговой.
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Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
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Lenta.ru 07:41
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Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе
Московский Комсомолец вчера в 07:04
Кино
Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев
Интерфакс 09:59
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В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik.
ТАСС 08:34
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Общество
УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:39
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
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Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Происшествия
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RT на русском 06:59
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Спорт
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике
Сборная России победила в командном первенстве на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Российская газета 10:12
Политика
Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»
Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
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Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
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В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса
В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Технологии
Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ
Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Игры
Анонсировали Total War Saga: Troy
SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Футбол
ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов
Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:09