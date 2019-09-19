Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России изменят порядок взыскания долгов с граждан

В документе говорится, что в реестр ФССП можно будет включать банки, которые получат право звонить должнику, встречаться с ним, а также использовать «робота-коллектора». Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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с чего всё началось

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление

Систему взыскания с граждан ждет полное обновление Регулирование взыскания долгов с граждан претерпит серьезные изменения.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Эксперт прокомментировал сообщения об изменениях в системе взыскания долгов с граждан

RT на русском10:20

России грозит «коллекторский» бум

URA.Ruвчера в 20:10

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов, пишут СМИ

РИА Новости04:23

В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан

Коммерсантъ04:48

«Ъ»: в России могут изменить систему взыскания долгов с граждан

ТАССвчера в 22:52

Минюст подготовил концепцию закона о досудебном возврате задолженности физлиц

Ведомостивчера в 21:54

Коллекторы оценили идею расширить реестр Федеральной службы судебных приставов

Известия06:30
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:22, Вашингтон
Политика

Россия обозначила позицию по контракту на транзит газа через Украину

Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза, заявил министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 11:07
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво

Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Происшествия

В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам

РИА Новости 04:35
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Общество

Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия

Искалеченная девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Малышка из Ингушетии, которой после пыток в приемной семье ампутировали руку, встретилась со своей матерью, Лидией Ажиговой.
Живая Кубань вчера в 08:01
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие

Украина начала отвод ВСУ вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе

Московский Комсомолец вчера в 07:04
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

Интерфакс 09:59
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik.
ТАСС 08:34
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:39
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Спорт

Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России победила в командном первенстве на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Российская газета 10:12
Политика

Украина отказалась подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

Представители украинской делегации отказались от подписания документа, содержащего "формулу Штайнмайера".
РЕН ТВ вчера в 08:58
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
Lenta.ru 10:36
Технологии

Сотрудник Nokia выложил в открытый доступ информацию о российских СОРМ

Сотрудник Nokia Networks выложил в открытый доступ диск, на котором содержалась информация о российских СОРМ и о структуре сетей, которые обслуживает компания МТС.
Дождь 07:13
Музыка

Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки

Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru 05:55
Игры

Анонсировали Total War Saga: Troy

SEGA анонсировала Total War Saga: Troy – новую часть серии стратегий от Creative Assembly. Разработчики вдохновлялись «Илиадой» Гомера.
Cyber.sports.ru 10:18
Футбол

ФК «Локомотив» обыграл немецкий «Байер» в матче Лиги чемпионов

Футболисты московского клуба "Локомотив" одержали победу над леверкузенским "Байером" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Москва 24 вчера в 17:09
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