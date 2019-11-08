Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать603
с чего всё началось
Как следует из постановления
, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.
RT на русскомвчера в 09:29

Подробнее о событии

Правила расчета на вывоз мусора изменят в России

Москва 2400:30

Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

Ведомостивчера в 10:18

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

РИА Новостивчера в 14:08

Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта тарифа на вывоз мусора

Эхо Москвывчера в 15:00

Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

RT на русскомвчера в 09:29

В Госдуме считают, что регионы могут нивелировать эффект от решения по мусорным тарифам

ТАСС00:12

Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

РБКвчера в 06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
Происшествия

36 отравившихся сотрудников «Ленты» до сих пор находятся в больнице

36 человек до сих пор находятся на лечении в Больнице имени Боткина. Четырем из них пока медики не подтверждают диагнозы.
Петербургский дневник вчера в 13:15
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК вчера в 11:14
Политика

Германия пригласила Россию на годовщину падения Берлинской стены

REGNUM вчера в 06:52
Армия и оружие

Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском

Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия вчера в 02:42
Происшествия

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Культура

Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона

Культуромания вчера в 13:52
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Общество

Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 06:15
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе и вреде мандаринов.
Известия 00:22
Происшествия

Глава района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар

ТАСС 00:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Происшествия

Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника

Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия вчера в 13:16
Политика

Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений

Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском вчера в 13:53
Политика

Президент Боливии объявил об угрозе госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес заявил о попытке государственного переворота и призвал народ страны сплотиться.
РИА Новости 00:29
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Баскетбол

ЦСКА потерпел неожиданное поражение от АСВЕЛа в матче Евролиги

Чемпионат вчера в 16:59
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО 07 ноября в 11:17
Политика

Украина хочет контракт с «Газпромом» без прекращения судебных споров

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что не видит преград для заключения нового контракта с "Газпромом".
РЕН ТВ вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

По окончанию судебного процесса супруг Милявской вышел к журналистам, рассказал об отношениях с Лолитой, а также обвинил прессу в столь неблагоприятном для него исходе ситуации.
Слово и Дело вчера в 18:03
Общество

В Китае подросткам запретили играть в онлайн-игры по ночам

Контроль за количеством времени, которое дети проводят в онлайн-играх может быть осложнен тем, при регистрации пользователи часто используют родительские номера телефонов.
Pravda.Ru 07 ноября в 06:32
Гаджеты

В России запустили сервис аренды iPhone

В России появился сервис аренды смартфонов iPhone. Об этом сообщила компания Forward Leasing на своем сайте.
Sputnik Литва 05 ноября в 23:15
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 07 ноября в 00:55
Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Культура

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Футбол

Клопп исключил переход Мбаппе в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о желании клуба приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Матч ТВ вчера в 19:28
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное