Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 06:48
Хоккей
«Тампа» в Стокгольме обыграла «Баффало», Кучеров забил гол
Sportbox.RU 17:33
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Здоровье
Российская скорая стала лидером по сокращению врачей
Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Моя Москва.онлайн 03:20
Происшествия
Британская полиция опознала всех 39 погибших в грузовике в Эссексе
Полиция Эссекса назвала имена всех 39 граждан Вьетнама, чьи тела были обнаружены в грузовике в городе Грейс в 30 км от Лондона в конце октября.
Коммерсантъ 14:01
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Вести.Ru 15:22
Политика
Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН
Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие
НАБУ изъяло документы Минобороны в рамках проверки закупок вооружения
Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло для проверки около 15 томов документов одного из структурных подразделений Министерства обороны страны в рамках проверки закупок в прошлые годы вооружения и военной техники для армии.
RT на русском 17:13
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Британии
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании со стабильного до негативного, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:37
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb 18:27
Наука
Ученые объяснили, как формируются воспоминания
Naked Science 11:24
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Суд обязал Александра Головина платить алименты внебрачной дочери
В начале года звезда сериала «Кадетство» стал героем скандала, связанного с внебрачной дочерью Оливией.
StarHit.ru вчера в 10:00
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv вчера в 11:25
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Происшествия
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.
РИА Новости 08:53
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Гаджеты
Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.
News.ru вчера в 04:56
Игры
В Diablo IV добавят микротранзакции
3DNews 12:48