Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

РИА Новости14:08

В РЭО заявили, что решение кабмина по тарифам на мусор снижает рентабельность отрасли

ТАСС12:58

Единый тариф на вывоз мусора в России планируют изменить

Национальная служба новостей09:18

Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

RT на русском09:29

Оператор мусорной реформы недоволен изменениями тарифов на отходы

Ведомости10:18

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Lenta.ru06:56

Власти решили поменять правила расчета единого тарифа на вывоз мусора

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