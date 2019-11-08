Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить530
с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта тарифа на вывоз мусора
Эхо Москвывчера в 15:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Транспорт
Сегодня было продано более 3 тыс. билетов на поезда в Крым
Капитал страны вчера в 10:52
Музыка
Названы 50 лучших музыкальных клипов десятилетия
Портал Buzzfeed составил рейтинг лучших музыкальных видео последнего десятилетия, подкрепив его статистикой просмотров на YouTube.
Super.ru 03:42
Общество
Медведев поздравил Пахмутову с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с юбилеем, отметив, что без ее уникального творчества невозможно представить отечественную музыку.
РИА Новости 02:34
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков
Из сборной СССР, которая в 1960-м году стала чемпионом Европы, в живых остался только Виктор Понедельник, которому на данный момент 82 года.
МК-Спорт вчера в 04:55
Происшествия
В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе
Как сообщает издание «Коммерсант», Роман, студент первого курса сельскохозяйственного колледжа в Кунгуре, собирался напасть на учеников и преподавателей местной средней школы.
КП - Пермь 00:34
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве" о пользе и вреде мандаринов, а также назвала тех, кому этот фрукт есть нельзя.
РИА Новости 01:52
Общество
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
ТАСС вчера в 16:03
Происшествия
Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой
Полицейские задержали уфимца, который случайно поджег мечеть, когда в темноте с помощью зажженной спички пытался найти священнослужителя, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 01:13
Общество
Росстат назвал регион, в котором мужчин больше, чем женщин
Чукотский автономный округ стал единственным российским регионом, в котором мужчин больше, чем женщин.
РИА Новости 01:29
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Культура
Отец погибшего актера Егора Клинаева стал участником «Голоса»
Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
Культуромания 02:44
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Единоборства
Нурмагомедов объяснил, почему не выходит на бои с флагом РФ
Российский боец Хабиб Нурмагомедов признался, что не выносит флаг страны на поединки, подчеркнув, что это не мешает ему любить родину.
Политическая Экспертиза 03:27
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru 02:51
Общество
Российский ВМФ может получить на вооружение новые «стелс-корветы»
Российский военно-морской форт в будущем может получить на вооружение корветы с корпусом из радиопоглощающих композитных материалов.
Военное обозрение 02:35
Кино
Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку
Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру 01:50
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург вчера в 06:48
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов оценили свое выступление в короткой программе на четвертом этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 05:36
Общество
Количество жителей России сокращается
МедиаЗавод 07 ноября в 06:07