Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
Мол, Романовская влюблена в Шаляпина, как кошка и просто так его от себя не отпустит.
Телепрограмма 17:23
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело вчера в 19:12
Политика
Зеленский назвал Украину требующим огранки алмазом
Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на открытии Международного экономического форума в Киеве, назвал Украину алмазом, который требует огранки с помощью реформ и инвестиций.
RT на русском 04:55
Космос
Эксперимент по имитации межпланетного полёта стартует в конце 2020 года
Ранее News.ru писал, что первый этап эксперимента SIRIUS продлился 17 суток и прошёл в ноябре 2017 года, во время второго этапа с марта по июль 2019 года шестеро его участников находились в изоляции от внешнего мира на протяжении четырёх месяцев.
News.ru 06 ноября в 05:00
Армия и оружие
Киевский «эксперт» рассказал, когда и как Россия планирует «вторжение» на Украину
Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев.
ФАН 14:55
Политика
Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru 11:05
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05
Футбол
Нога Акинфеева снова в деле. Вратарь спас ЦСКА в матче Лиги Европы
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев спас свою команду во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша».
Sport24.ru вчера в 16:41
Политика
Помпео назвал Украину многолетним проектом США
Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».
Взгляд.ру 14:40
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Шоу-бизнес
Суд не стал разводить Лолиту с мужем
Суд учёл новые обстоятельства дела и не стал разводить певицу и её супруга.
Uznayvse.ru 07:09
Общество
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble.
Lenta.ru 14:05
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Экономика
Агентство Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Британии до негативного
Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Великобритании.
Российская газета 18:52
Армия и оружие
В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57
Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra 11:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:55
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Финансы
Доллар дешевеет на торгах в пятницу
По данным торгов, к шести утра по московскому времени доллар дешевел к евро на 0,03%, до 1,1052 доллара.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Общество
Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру
Высокий суд Лондона отклонил иск Наталии Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, о разделе имущества, сообщает The Daily Mail.
Ведомости 10:14
Наука
Юбилей Nature
Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.
N+1 вчера в 11:02
Общество
Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.
РИА Новости 15:23
Киберспорт
В Payday 2 стартовали бесплатные выходные
CyberSport.ru 04:52
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Спорт
Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке
Российская газета вчера в 15:27
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.
ТК Звезда 03:16