Экономика
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Здоровье
Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце
Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.
Подмосковье Сегодня 06:47
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат вчера в 21:47
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa 02:11
Здоровье
Устройства диагностики диабета появились в торговых центрах России
Аппараты для экспресс-диагностики диабета и повышенного холестерина установили в ряде российских торговых центров.
Вечерняя Москва 21:12
Авто
Названы 5 самых экономичных бюджетных седанов на рынке РФ
Седан потребляет 5,7 литров топлива на 100 км пути в смешанном цикле с 1,4-литровым двигателем.
Tvoe-avto.com вчера в 06:30
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° вчера в 04:59
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК 21:48
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Россия ждет нового удара из Таджикистана
Эксперты не сомневаются, что угроза более чем реальна: афганские боевики под видом гастарбайтеров могут массово проникать в Россию ради совершения терактов.
Свободная Пресса вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин навестил своего новорожденного сына
Мол, Романовская влюблена в Шаляпина, как кошка и просто так его от себя не отпустит.
Телепрограмма 17:23
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Шесть российских фильмов попали в предварительный список претендентов на премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Мойка78 21:43
Наука
При помощи дронов более подробно понаблюдали за жизнью косаток
Согласно информации пресс-службы Университета Британской Колумбии, научные специалисты изучили с помощью дронов чем именно питаются данные косатки и как они охотятся.
Ugpressa.ru вчера в 12:13
Армия и оружие
Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года
"Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.
РИА Новости 06 ноября в 13:58
Гаджеты
OLED-экран для Xiaomi Mi Note 10 имеет неожиданное происхождение
Вскоре после презентации Xiaomi Mi Mix Alpha выяснилось, что первый в индустрии экран, который огибает корпус смартфона, будет поставляться именно компанией Visionox.
iXBT.com 09:22
Общество
Минюст не успевает выполнить поручение Медведева по отмене актов СССР
Министерство юстиции России не успевает выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по пересмотру всех правовых актов СССР для их последующей отмены, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Минюста в правительство.
Аргументы и Факты 03:11
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Футбол
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру 14:55
Политика
Трамп отказался полностью отменить пошлины на продукцию из Китая
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет полностью отменять все пошлины на продукцию из Китая.
Газета.Ru 10:40