с чего всё началось

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.

Футбол Петраков прилетел во Владивосток, чтобы возглавить «Луч» Петраков ранее возглавлял брянское «Динамо», «Москву», «Ростов», московское «Торпедо», «Аланию», «Химки» и «Томь», где работал в ходе трех периодов, в последний раз — с 2016 по 2018 годы.

Происшествия В СК рассказали о расследовании убийства экс-мэра Киселевска Следователи провели уже около 20 обысков и допросили более ста свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте СК.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Футбол «Витесс» Слуцкого третий раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл футболистам «Гронигема» в матче тринадцатого туо чемпионата Нидерландов по футболу.