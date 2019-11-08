Общество
РИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.РИА Новостивчера в 14:08
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта тарифа на вывоз мусора
Эхо Москвывчера в 15:00
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Позднее звезда разместила еще несколько фотографий, но уже в красном купальнике.
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Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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В России научились за минуту определять поддельное вино
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Врач рассказал, какие новые болезни ждут москвичей зимой
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом Виктором Лишиным, который рассказал, каких проблем со здоровьем стоит бояться предстоящей зимой.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
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Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
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«Витесс» Слуцкого третий раз подряд проиграл в чемпионате Нидерландов
Футбольный клуб «Витесс» из Арнема, в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл футболистам «Гронигема» в матче тринадцатого туо чемпионата Нидерландов по футболу.
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Момент гибели красноярского актера в ДТП попал на видео
Момент ДТП запечатлел видеорегистратор автомобиля, которым управлял артист.
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Алексей Кудашов рассказал, какой будет сборная России по хоккею
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о принципах формирования состава на Кубок Карьяла и дальнейшей планах национальной команды.
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Компания Citroen представила серийную модификацию кроссовера C5 Aircross Hybrid с гибридным двигателем.