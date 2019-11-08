Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
Как следует из постановления
, компенсация расходов на уплату налога на прибыль «не включается в состав расходов, учитываемых в составе необходимой валовой выручки регулируемой организации» — базы при исчислении тарифа.
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

РИА Новости14:08

Кабмин утвердил порядок расчёта тарифов по обращению с отходами

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Ведомости10:18

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РБК06:44
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